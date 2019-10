Prefeitura de Caratinga prepara cemitério para Dia de Finados

CARATINGA- O dia de finados (02 de novembro) é um feriado religioso dedicado a orações e homenagens àqueles que já se foram. Na data, cristãos visitam os túmulos e rezam pelos entes queridos.

Com a data se aproximando, a Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está realizando diversos trabalhos para preparar o cemitério São João Batista para as visitações. 60 servidores estão se dedicando ao mutirão de limpeza e pintura dos túmulos.

As atividades são um complemento daquelas realizadas no decorrer do ano, como manutenções de meio-fio, ruas, gavetões, reflorestamento, entre outras.

E os projetos para o cemitério continuam. Além da construção da “gaveta popular” que já conta com dois pavilhões totalizando 320 gavetas, obras do escritório em andamento e canalização da água feita através de manilhas, a Prefeitura de Caratinga planeja a distribuição de pontos de acesso à água potável pelo local e iluminação do cemitério.