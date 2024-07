Prefeitura de Caratinga paga mais de 12,2 milhões em salários

CARATINGA- Nesta segunda-feira, 1º de julho de 2024, a Prefeitura de Caratinga realiza o pagamento da folha salarial referente ao mês de junho e antecipa a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. Esta medida inclui a recomposição anual de 3,71% nos salários dos servidores, retroativa ao mês de abril.

No total, R$ 12.280.000,00 (doze milhões, duzentos e oitenta mil reais) em salários são injetados na economia local apenas nesta data pela administração municipal. Desse montante, R$ 4.649.407,18 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil quatrocentos e sete reais e dezoito centavos) correspondem a primeira parcela do 13º salário e R$ 7.630.592,82 (sete milhões seiscentos e trinta mil, quinhentos e noventa e dois mil e oitenta e dois centavos) referente a folha do mês de junho com a revisão salarial.

O prefeito de Caratinga, Dr. Wellington Moreira de Oliveira, destacou o compromisso contínuo da administração com os servidores desde o início de sua gestão em 2017. “Temos honrado rigorosamente o pagamento dos salários e do décimo terceiro, muitas vezes de forma antecipada. Esta é uma medida extremamente importante tanto para nossos servidores quanto para a economia do município. Os servidores podem fazer planos e cumprir com seus compromissos, pois têm a certeza de que o salário estará na conta em dia, e muitas vezes até antes da data”, afirmou o prefeito.

A medida é amplamente comemorada pelos servidores. Marilene Bonfim, diretora Escolar e servidora municipal desde 1990, expressou sua satisfação com a administração. “Temos visto um grande progresso ao longo dos anos. Ficamos muito satisfeitos com a administração municipal, pois recebemos nossos pagamentos sempre em dia e os reajustes conforme a proposta do governo. Para nós, é uma grande alegria e satisfação perceber a preocupação da administração com os funcionários”, relatou.

Irene de Oliveira, coordenadora de Meio Ambiente, destacou a tranquilidade de saber que o salário estará na conta, permitindo que ela possa honrar seus compromissos. “Temos crédito na cidade, podemos comprar, pagar e manter nossos deveres de cidadão em dia”, comemorou Irene.

A ação do Poder Executivo Municipal, que visa valorizar os servidores públicos de Caratinga e também impulsionar a economia local, especialmente no comércio, é comemorada também pelos comerciantes da cidade, como Ladir Firmino de Oliveira, que também é presidente do Sicoob Credileste. Ele fala da importância de medidas como essa para a economia da cidade. “Quando a gente vê uma gestão pública que você começa a ver filas, greves, revoltas, por falta do pagamento o município paga o preço. O comércio sofre, todos os setores da economia pagam o preço. De outro lado, quando você vê uma gestão que está sempre cumprindo com suas obrigações, nesses dois pontos que eu digo, tanto na folha quanto com os fornecedores. Isso muda o quadro”, destaca.

Detalhes da Lei Complementar N.º 049/2024

A revisão salarial está amparada pela Lei Complementar N.º 049/2024, sancionada pelo executivo municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais e estabelece os pisos dos profissionais do magistério com recomposição salarial.

Principais Pontos da Lei

– Revisão Geral Anual: Concede um reajuste de 3,71% aos vencimentos dos servidores públicos municipais, baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 2023, retroativo ao mês de abril de 2024.

A Lei não inclui:

– Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate a Endemias (ACE) e Auxiliares de Campo, que já receberam reajuste conforme o Decreto nº 015/2024.

– Servidores no nível básico inicial, que tiveram aumento concedido pelo Decreto nº 009/2024.

– Profissionais do magistério, que receberam um reajuste de 3,62% pela Lei nº 3990/2024. Foi concedida uma recomposição adicional de 0,09% ao piso dos profissionais do magistério da educação básica para igualar a atualização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).