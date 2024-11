Prefeitura de Caratinga investe mais de R$ 45 milhões na Educação

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga avança com um investimento histórico para transformar a educação no município, aplicando mais de R$ 45 milhões na construção de novas escolas e na reforma de unidades já existentes. Esse aporte financeiro possibilitará a criação de ambientes educacionais modernos e bem equipados, ampliando a qualidade do ensino e beneficiando alunos em toda a região.

O projeto contempla a construção de sete novas escolas e a reforma de seis unidades. As estimativas de investimento incluem R$ 15 milhões para a construção de três escolas na sede do município, localizadas nos bairros Santa Zita, das Graças e Esperança. Para as quatro escolas nos distritos de Sapucaia, Santa Efigênia, Patrocínio e São João do Jacutinga serão destinados R$ 15,6 milhões. Já as reformas das escolas Dr. Maninho, Luiz Antônio Bastos Cortes, Bezerra de Menezes, Barquinho Amarelo e CEIM Primeiros Passos, que já estão em andamento, somam R$ 14,5 milhões.

“No Bairro das Graças temos uma escola que funciona em um local inapropriado, aluguel, e nós então adquirimos o imóvel com recurso próprio. No Bairro Esperança, próximo ali onde tivemos a grata satisfação também de trazer para Caratinga 400 unidades habitacionais, teremos uma escola que também terá capacidade de abrigar de 240 a 260 alunos. As escolhas foram feitas justamente naqueles locais onde o município está custeando o aluguel pra manutenção das escolas e também de espaços inadequados para o funcionamento delas”, destacou o prefeito Welington Moreira de Oliveira.

O diretor da Nexxus Construtora Rafael Bellose vencedor da licitação assinada em agosto de 2024 explicou sobre a empresa e a tecnologia utilizada. “Por contrato, a gente tem oito meses para execução das obras e vai ser feito com a estrutura de steel frame, que é uma construção de aço, totalmente limpa, não tem aquela sujeirada, aquele desperdício todo das construções de concreto armado convenciona. Uma mão de obra muito mais bem especializada, obviamente a fundação vai ser feita de forma convencional, estamos terminando agora inclusive a parte dos projetos e assim que a gente finalizar já começa a parte da execução e a render esse prazo que a gente está almejando de seis a oito meses de execução”.

Iniciativas para Qualificar e Incluir no Ambiente Escolar

Além das novas construções e reformas, a administração municipal entregou recentemente duas obras importantes: a nova creche do bairro Esplanada, que além de atender à demanda existente, cria cerca de cem novas vagas para as crianças do bairro, e a quadra poliesportiva da Escola Municipal Menino Jesus de Praga, que fortalecerá as atividades de educação física e proporcionará espaços de convivência e lazer para os alunos.

Essas ações fazem parte de um esforço contínuo para criar um ambiente escolar inclusivo e de qualidade para os mais de 8 mil alunos da rede municipal. No dia a dia escolar, a Prefeitura oferece cerca de 12 mil refeições nutritivas, reforçando seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos estudantes. A administração também ampliou o Atendimento Educacional Especializado (AEE), estabeleceu o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e criou a Escola de Formação Educa Caratinga, dedicada à capacitação contínua dos profissionais da educação.

Projetos como Recompor e Saber Mais foram implementados para combater a defasagem de aprendizagem, alinhando o conhecimento dos alunos ao nível adequado e garantindo o progresso acadêmico.

Um futuro melhor através da Educação

A Prefeitura também tem investido na modernização das escolas, com a aquisição de novas mobílias, equipamentos tecnológicos e inclusivos, como mesas de alfabeto para a educação infantil, e a instalação de parquinhos nas creches. Esses investimentos demonstram o compromisso da administração em criar um ambiente educativo mais completo e acolhedor, que prepare os estudantes para os desafios do futuro.

“Esse conjunto de ações reafirma o compromisso da atual gestão com a educação pública de qualidade. Mais do que melhorar a infraestrutura escolar com novas escolas e reformas substanciais, esse trabalho começou desde o início da gestão e vem transformando o cenário educacional de Caratinga. A administração busca construir uma educação inclusiva e de excelência, impactando positivamente a vida de milhares de alunos e suas famílias, e reforçando o futuro do município por meio da educação”, destaca a Prefeitura.