Prefeitura de Caratinga investe em Sistema de Tramitação de Processos

DA REDAÇÃO- Na tarde de segunda-feira (10), aconteceu na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos o treinamento dos servidores públicos no ambiente virtual do Sistema de Tramitação de Processos da Prefeitura Municipal de Caratinga.

O Sistema começou a ser utilizado a partir de sua implantação em agosto de 2019, com a parceria com do Departamento de Informática, Central de Atendimento ao Cidadão, Superintendência de Tributação, Secretaria de Administração e Finanças, Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Fazenda.

A plataforma visa ao aprimoramento e agilidade dos processos administrativos, bem como ao aumento da produtividade, sempre priorizando a transparência em relação aos serviços.

O servidor Rondinelle da Silva Ferreira, um dos colaboradores do projeto de Implementação do sistema, relatou que mesmo em fase inicial e de teste, o Sistema de Tramitação de Processos tem alcançado êxito no que diz respeito ao andamento processual. “Ao final da implementação em todas as secretarias do município, todos que fizerem qualquer requerimento e protocolo no ambiente da Prefeitura Municipal de Caratinga poderão acompanhar os processos em tempo real via Internet”.

Ele explicou ainda que “a implementação do sistema demanda tempo, pois carece da adaptação e adequação do novo modelo de trabalho, mas a ideia é acompanhar a tramitação dos processos totalmente em meio eletrônico em um futuro bem próximo”.