Prefeitura de Caratinga inicia preparativos para o Natal Iluminado 2021

CARATINGA- Natal é tempo de alegria e renovação. Pensando nisso, a Prefeitura de Caratinga iniciou, no ano passado, o projeto Natal Iluminado, que contou com a ornamentação e iluminação da Praça Cesário Alvim. A proposta é justamente essa: renovar a esperança e proporcionar alegria para todos.

Este ano será diferente com várias outras atrações na Cidade das Palmeiras. As luzes estarão também na Avenida Olegário Maciel, Rua Raul Soares e muito mais.

O secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima destaca que a população pode esperar por um Natal especial. “Ano passado muito nos orgulhou a cidade ter sido referência em nossa região com um belíssimo natal e esse ano esperamos que vocês gostem. Estamos caprichando, aumentando, vamos além da Praça Cesário Alvim, descer a Avenida Olegário Maciel, teremos uma árvore de Natal de cinco metros na Praça da Conceição. Teremos várias inovações e esperamos que os comerciantes gostem, as pessoas visitem nossa cidade, tragam mais recursos e desenvolvimento econômico para a cidade”.

Conforme Humphrey, a ação é conjunta entre Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato do Comércio. “Temos apenas um desejo, que Caratinga construa uma nova história com desenvolvimento, trabalho, gerando emprego e renda e que a luz do Natal ilumine todos nós nesse momento tão difícil que o mundo inteiro passa”.