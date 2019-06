Prefeitura de Caratinga anuncia programação de aniversário da cidade

Música, teatro, dança, arte, cinema e literatura

CARATINGA- Uma extensa programação de aniversário da cidade, reunindo música, teatro e dança. A programação dos 171 anos de Caratinga foi anunciada ontem pela prefeitura e está disponível nas redes sociais.

Como parte do evento, está o festival cultural Arteiros, que começará na sexta-feira (14). O evento segue até o dia 24, incluindo atrações musicais para todos os gostos. “Porque investir na cultura é abrir caminho para o crescimento ‘lateral’ dos valores da nossa cidade, é apoiar o desenvolvimento de jovens em seus mais diferentes talentos, é ajudá-los a se desenvolverem também nas áreas artísticas”, frisa o prefeito Dr. Welington.

FESTIVAL CULTURAL

O Festival Cultural é uma parceria da Prefeitura com a revista Jararaca Alegre, um projeto idealizado pelo produtor cultural Camilinho e apoiado pela Lei Rouanet, que teve como apoiador principal a Cachaça Caratinga.

Serão 10 dias de muita música, teatro, dança, arte, cinema e literatura, conforme destaca João Batista Pereira, superintendente de Cultura e Esporte. “Caratinga vinha numa série de eventos pequenos e surgiu o Arteiros. Vimos como esse programa tinha uma alimentação de várias atividades e pensamos em encaixar os dois, a programação de aniversário da cidade com o Arteiros. É um casamento que deu certo, vi junto com o Camilo uma proposta que poderia alavancar novos projetos e abrir o leque dos produtores culturais da cidade. Começamos no dia 14 no Coreto, com abertura do programa Arteiros, onde seguiremos até o dia 16 com muita música, muitos eventos e artistas da cidade. O Fórum já está aberto, as pessoas estão fazendo algumas apresentações de artes aqui e depois partimos com um fomento maior da cultura que é o aniversário da cidade. A Prefeitura de Caratinga vai trazer um evento voltado pra toda família fazendo um trabalho diferenciado. Pra mim é o maior evento de todos os tempos”.

A parceria continuada da Prefeitura de Caratinga com o Serviço Social do Comércio (Sesc) em Minas, por meio do Sindcomércio tem ofertado à cidade ganhos na saúde e na cultura. E nesta edição especial de aniversário, o Minas ao Luar chega com a atração regional: ‘Marina Ribeiro e Banda’, e movimenta ainda mais o evento com ‘Os Incríveis’. “Minas ao Luar é um presente importantíssimo, ano passado tivemos em Caratinga o Pato Fu, que foi sensacional, atinge um público mais da Jovem Guarda; esse ano estão trazendo para nós ‘Os Incríveis’, vale ressaltar que os caras ainda estão na estrada, tocando até hoje música bacana e vai tirar a galera de casa e levar para dentro da Praça da Estação”.

Para tornar o aniversário da cidade ainda mais badalado, a prefeitura traz ainda as duplas Relber e Alan/ Cleiton e Camargo, que se apresentarão no sábado (22), a partir das 22h. E no domingo (23), a partir das 23h30, a festa fica por conta de Bolêros. “E fechando a noite do dia 23, dois DJs da cidade, Coruja e Nakashima, vão fazer uma noite de eletrônico que vai rolar noite a dentro”, enfatiza João Batista.

Na segunda-feira (24), aniversário da cidade, a programação tem início logo cedo, às 8h, com hasteamento de bandeiras. A festa com rua de lazer, espaço para artistas, ação social, música ambiente e praça de alimentação será voltada à família. “Estamos trazendo uma programação para os cristãos, com pastor Jander Magalhães, preletor da noite; e sensação da igreja católica, um dos maiores artistas da Canção Nova, que é o Dunga, com participação do nosso deputado Eros Biondini, além de bandas cristãs da nossa cidade”.

MOTOSHOW COM MANOBRAS RADICAIS

Em parceria com a prefeitura, a Rafa Moto apresenta um show sobre rodas no dia 22 de junho, comemorando seu aniversário de 25 anos. Caratinga receberá atração diferenciada com o mega show com a maior equipe de manobras radicais do Brasil – Força e Ação.

Marcos Vieira, gerente de Vendas da Rafa Moto, destaca que a toda a população está convidada para a apresentação, prevista para as 20h, na Praça Calógeras. “É um prazer muito grande participar desse evento, agradecemos muito à prefeitura municipal que abriu espaço para trazermos o melhor show de manobras radicais do País hoje. Força e Ação é um grupo que tem mais de 20 anos e a empresa fez um esforço muito grande para trazer essa equipe, não é fácil, pessoal tem muita agenda e vamos comemorar 25 anos da Rafa Moto nessa cidade. Queremos agradecer aos nossos clientes, à cidade de Caratinga que sempre acolheu a marca, temos uma participação muito grande de mercado aqui, então nada melhor do que comemorar essa data com um showzaço de manobras radicais na cidade”.

TEATRO E DANÇA

Teatro e dança também vão fazer parte da programação de aniversário. De acordo com Juliana Anselmo, diretora da Aplauso Escola de Dança, oficinas e espetáculos estão previstos. Os interessados devem se inscrever diretamente na escola ou através do WhatsApp 98888-2714. “Estamos com uma programação de dança maravilhosa, temos espetáculos e oficinas, desde crianças, adolescentes a adultos para todas as modalidades. Passando do passinho, ao street dance, dança contemporânea, dança de salão, jazz, dança para TVs e shows e balé clássico. Você pode conferir a programação completa nas redes sociais da prefeitura ou Arteiros”.

Juliana frisa que as oficinas são gratuitas e abertas para toda a comunidade. “É oportunidade de quem sempre sonhou fazer dança e vivenciar com profissionais de ponta do Brasil inteiro, tem arteiros que são aqui da cidade, começaram seus estudos em dança aqui e hoje dançam em grandes companhias, que estão retornando com a sabedoria deles para essa festa geral”.

Bia Mussi, da Escola Cultural Casa Viva Meraki, é responsável pela curadoria de teatro, que também oferecerá oficinas dos dias 15 a 23 de junho, com a participação de grandes companhias teatrais. As inscrições também estão sendo realizadas na Aplauso. “Serão várias oficinas de teatro para todas as idades. Oficinas que trabalham o autoconhecimento, falar em público, a própria persona, que mexem como uma terapia mesmo de desenvolvimento, não só para quem quer ser ator, mas quem sonha em ter uma profissão onde se demonstra autoconfiança naquilo. Isso ajuda muito, além de ser uma diversão participar”, afirma.