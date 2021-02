Prefeitura de Caratinga adere ao Programa Saúde na Hora

Saiba quais unidades de saúde foram contempladas com atendimento de 17h às 22h

CARATINGA- Desde a última quarta-feira (3), as Unidades de Saúde da Família dos bairros Limoeiro, Santa Zita, Anápolis e Santa Cruz estão com horário de atendimento estendido. Os profissionais ficarão nas unidades de 17h às 22h, possibilitando que aquelas pessoas que não têm tempo durante o dia, possam receber atendimento.

De acordo com o secretário de Saúde Erick Gonçalves, essas unidades cumpriram os requisitos básicos do Ministério da Saúde. “São unidades duplas, que funcionam no mesmo prédio e que têm o número de população adequado para esse atendimento. Nessas unidades, os nossos profissionais que foram contratados e capacitados estarão atendendo à nossa população no serviço da Atenção Básica, é o mesmo serviço prestado pelo PSF na manhã”.

Erick reforça que as unidades que aderirem ao programa deverão garantir a oferta dos serviços durante todo o período de funcionamento. “Estamos pensando no atendimento daquelas pessoas que trabalham e, às vezes, não conseguem buscar o serviço da Saúde na parte da manhã ou da tarde. Assim, vamos proporcionar o melhor atendimento com humanização e dignidade na saúde na nossa cidade”.