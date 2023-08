Prefeitura de Campanário emite alerta para encontro de vários macacos mortos: “Indicativo de Febre Amarela”

ATENÇÃO

Prefeitura inicia vacinação preventiva da população contra febre amarela em Campanário

A @pref.campanario fez uma alerta geral para a população, nesta terça-feira (08), sobre o aparecimento de vários macacos mortos no município e em cidades vizinhas, o que pode denotar a circulação da Febre Amarela na região.

O macaco não transmite a doença, mas sua morte serve como um indicador da presença do vírus em uma região. Foi assim que no ano de 2017 foi descoberto a presença da Febre Amarela no Vale do Mucuri, a partir de Setubinha, com a morte de macacos em florestas do município.

Depois a doença se alastrou até Teófilo Otoni. Uma rápida vacinação evitou mais mortes, que na época deixou dois óbitos somente na cidade polo.

Campanário

Uma ordem foi dada pela Secretaria de Saúde de Campanário a todos os órgãos de saúde repassar a população:

“Procure a unidade de saúde mais próxima para atualizar seu cartão de vacina. E se você encontrar um macaco morto, por favor, avise imediatamente ao serviço de saúde, para este ser recolhido para análise”. O final do comunicado termina com a frase “Contra o arrependimento não existe vacina”.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni