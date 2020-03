Prefeitura de Bom Jesus paga piso salarial reajustado aos professores

BOM JESUS DO GALHO – Os professores municipais acabam de ter seus salários reajustados pela Prefeitura de Bom Jesus, em acordo com o MEC. O reajuste é para a rede básica e foi corrigido em 12,84% para os profissionais que cumprem jornada de 40 horas semanais.

O novo piso salarial é previsto no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. Este é o maior aumento em reais desde 2009.

O prefeito municipal, William Batista de Calais, destaca que a valorização dos professores é merecida e que a Administração Municipal faz questão de seguir todas as leis vigentes para o cargo da rede básica de educação.

A secretária de Educação, Ana do Carmo Coelho também destaca a importância da adoção do reajuste previsto pelo MEC. “O professor é o protagonista do sistema educacional. O que seria da sociedade sem esses nossos profissionais?”, indaga, acrescentando que é merecido o reajuste do salário da classe.

Assessoria de Comunicação