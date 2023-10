Prefeitura de Bom Jesus do Galho se pronuncia sobre incêndio

De acordo com a Prefeitura, o ônibus da empresa Pássaro Verde, que havia chegado de Belo Horizonte, começou a incendiar no pátio da barracão da prefeitura. A empresa, que utiliza o espaço, para guardar seu ônibus, estacionou, como de costume, ao lado de dois ônibus do transporte escolar e outro ônibus da frota escolar, que estava estacionado na frente do ônibus da Pássaro Verde também teve a parte traseira afetada. Segundo o secretário de obras públicas, João Batista, “quando nós chegamos o incêndio já havia tomado proporções enormes e foi o tempo que tivemos pra afastar os veículos próximos, combater o fogo com o nosso caminhão pipa até a chegada do bombeiro militar, porque foi tudo muito rápido e a única ação era evitar que as chamas destruíssem outros veículos ou chegasse ao barracão, isso porque tivemos a ajuda de voluntários que nos acionaram desde o início”, lamentou o secretário.