Prefeitura de Bom Jesus do Galho faz desinfecção de ruas para evitar proliferação do Coronavírus

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus vem fazendo aplicações de solução de água sanitária nas unidades de saúde e em áreas de maior circulação de pessoas, como na rodoviária, na praça Padre Dionísio e nas fachadas dos estabelecimentos comerciais.

A medida, inspirada em iniciativa adotada inicialmente na China e replicada em diversos países, tem como objetivo evitar a presença do coronavírus na cidade.

Na última sexta-feira (24), foi realizada pela terceira vez a desinfecção de lugares públicos, onde há grande fluxo de pessoas.

A ação compõe o conjunto de iniciativas que estão sendo desenvolvidas em favor da prevenção ao coronavírus.

José Soares, coordenador do Departamento Municipal de Vigilância e Epidemiologia de Bom Jesus do Galho, reforça a necessidade do município manter o isolamento social e os protocolos de combate à pandemia.

José sublinha que a cidade não tem caso confirmado de Covid-19. “Mas a Saúde acompanha mais de 30 casos suspeitos, o que aponta para a necessidade de a população reforçar ainda mais as medidas de prevenção”.

DENGUE

Além de atuar no combate ao coronavírus, os agentes de endemias estão trabalhando no combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que causa dengue, zica e chikungunya.

Em um único dia, a equipe encontrou 17 focos, o que preocupa os profissionais da saúde. “Já estamos com uma sobrecarga de trabalho. A estrutura da saúde pode ficar mais comprometida caso tenhamos que lidar com muitos pacientes que porventura vierem a contrair mais doenças ao mesmo tempo”, destaca a secretária de saúde, Neuricéia Martins, a Neurinha, acrescentando que o período favorável à gripe influenza também é outro agravante.

