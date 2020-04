Prefeitura de Bom Jesus do Galho está em obras em várias localidades

BOM JESUS DO GALHO – Simultaneamente às muitas ações desenvolvidas nos setores que precisaram intensificar ainda mais suas ações em função da pandemia, como da Indústria e Comércio; Saúde, apoiado pela Educação e Assistência Social, e Agricultura a Prefeitura vem trabalhando em várias frentes de serviços por meio do seu Departamento de Obras.

Operários do setor estão atuando na construção da rede pluvial no bairro Rondon Pacheco, cumprindo uma etapa importante de preparação para a pavimentação asfáltica na localidade.

Nas unidades de saúde do Quartel do Sacramento, estão sendo feitas obras de reforma que vão viabilizar melhorias nos atendimentos à população.

“No Quartel, estamos às vésperas de concluir todo o trabalho. Aqui na sede, em breve, vamos entregar à população a UBS com telhado reformado, com forro, paredes da recepção revestidas com cerâmica, o prédio com nova pintura e outros ajustes”, adiantou o prefeito municipal, William Batista de Calais, durante visita aos postos em reforma.

O chefe do Executivo também percorreu estradas dos distritos contemplados com serviços de patrolamento, cascalhamento e desobstrução de vias.

Nesta semana, profissionais do setor de Obras estiveram em ação no Córrego Grande de Cima, no sentido da Poaia, onde retiraram barreiras de estradas, fizeram manutenção de bueiro, com manilhamento de riacho e aterro da tubulação em concreto. O serviço foi realizado nas proximidades do terreno de Chico Carvoeiro. A obra foi finalizada com o patrolamento da estrada que dá acesso ao Porto.

No povoado de Santo Antônio das Palmeiras, está em fase de arremate a construção de calçadas e rampas de acesso às ruas centrais da localidade que, nas próximas semanas, vão ser pavimentadas com bloquetes sextavados.

“Foi preciso dar uma pausa no período chuvoso que atravessamos, mas aproveitamos agora a estiagem para retomar as obras em andamento no município”, comentou William. Ele explica que as chuvas dificultam os serviços de manutenção de estradas e os de pavimentação. “Se o tempo não estiver seco, não conseguimos avançar com obras como asfaltamento. Mas a chuva é benção de Deus. Agora, com a finalização da rede pluvial na Vila Ozanam, as chuvas vão ser recebidas sem os transtornos causados pelas inundações que ocorriam por falta de drenagem dessas águas. Essas enchentes dificultavam o trânsito dos pedestres, dos veículos e prejudicava o comércio”.

LIMPEZA URBANA

A Silveira Construtora Ltda, empresa vencedora da licitação de serviços urbanos, vem se empenhando na limpeza de ruas, avenidas e vilas da cidade. Com uma equipe de muitos funcionários e equipamentos adequados, o empreendimento trabalha de segunda a sábado com capina, varrição, retirada de entulhos, coleta de lixo, limpeza de redes pluviais e desentupimento de bueiros, além de roçagem.

“Sabemos da importância de termos uma cidade limpa, bem cuidada. Além de ser uma forma de promover a saúde, de combater insetos que provocam várias doenças, a limpeza urbana embeleza a cidade, ajuda a proporcionar bem-estar para a população”, comenta Leonardo Gomes, que responde pela construtora.

Os serviços desenvolvidos pelos setores de limpeza e de obras contam com a colaboração de diretores de departamentos, como o do Meio Ambiente e de Cultura e Turismo, que teve suspensa sua programação cultural que vinha sendo elaborada para este período. “Ficou impossível realizar qualquer atividade que estimule aglomeração de pessoas. Então todos os departamentos se uniram numa força-tarefa para ajudar nas ações da saúde, obras e no que for preciso para amenizar os problemas deste período difícil que estamos vivendo”, comentou o diretor de Cultura, Odair Ribeiro, o Zezão, que também contribui com ações de comunicação no município. “O foco agora são as mensagens educativas, de conscientização sobre os riscos de contaminação do coronavírus”, finaliza o diretor, que vem trabalhando na difusão de orientações sobre os cuidados que a comunidade precisa ter a evitar o avanço do coronavírus no município, assim como da dengue e ainda anunciando as campanhas de vacinação promovidas na cidade.

Assessoria de Comunicação