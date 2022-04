Prefeitura de Bom Jesus do Galho anuncia o pagamento do reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores

BOM JESUS DO GALHO – O prefeito de Bom Jesus do Galho anunciou nesta semana o reajuste salarial para professores da rede de Educação Básica do município, equivalente ao piso nacional da categoria.

De acordo com o prefeito Padre Aníbal Borges, “o reajuste dos vencimentos dos professores integrantes do quadro do magistério, com o fim de atender ao piso salarial nacional, será custeado com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e de recursos próprios, fruto do trabalho de gestão de nossa chefe de gabinete Margareth Lopes de Gusmão e toda equipe administrativa”.

“Para termos uma boa educação, precisamos valorizar os nossos profissionais. Com esse foco nos empenhamos todos os dias para que o direito deles seja garantido e efetivado, e agora temos a alegria de anunciar o pagamento do reajuste, reforçando assim o nosso compromisso não só com a educação, mas com todo o povo bonjesuense”, comentou o prefeito Padre Aníbal.

Para a diretora do Departamento de Educação, Silvane Mussi Ferreira, este aumento é também um incentivo, para que os professores se dediquem ainda mais em prol dos alunos. “Como professora que sou, fico muito feliz em ver esta valorização da administração, sei que meus colegas tem o mesmo sentimento”, disse.

Assessoria de Comunicação