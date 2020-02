Prefeitura dá início a obras após Estado reconhecer situação de emergência

Outros municípios da região também foram contemplados pelo decreto

DA REDAÇÃO- O governador de Minas Romeu Zema assinou decreto que declara situação de emergência nas áreas dos municípios de Caratinga, Conceição de Ipanema, Córrego Novo, Dom Cavati, Inhapim, Pingo D’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Taparuba e Ubaporanga em virtude do desastre classificado e codificado como chuvas intensas.

O documento cita que foi considerado que, a partir do dia 24 de janeiro de 2020, “intensas precipitações pluviométricas” atingiram estas localidades e causaram múltiplos desastres – inundações, movimentos de massa, enxurradas e alagamentos. “Provocaram grande comoção social, visto que houve perdas de vidas, pessoas desalojadas e desabrigadas, comunidades inteiras ilhadas, entre outros danos e prejuízos; que como consequência desses desastres, resultaram os danos humanos e materiais e os prejuízos econômicos públicos constantes nos Formulários de Informação do Desastre a serem preenchidos pelo Estado de Minas Gerais e pelos municípios atingidos”, cita o decreto.

Com a assinatura, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e sua recuperação.

Também ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários afetados, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos (o mesmo de vigência do decreto) e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

OBRAS EMERGENCIAIS

A Prefeitura de Caratinga deu início na última sexta-feira (31) às obras emergenciais na cidade. Os serviços tiveram início pela estrada que liga Caratinga ao distrito de Santa Luzia. Ontem, os trabalhos prosseguiram pelo Bairro das Graças e Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (em frente ao Coelho Diniz). Ao longo desta semana, outras localidades serão alcançadas.