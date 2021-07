Prefeitura contratará empresa para 2ª etapa de revitalização do Parque de Exposições

Investimentos serão empregados na área de leilões

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação com objetivo de contratar empresa para execução da obra da 2ª Etapa de Revitalização do Parque de Exposições João da Costa Mafra. O município conta com emenda parlamentar do deputado federal Mauro Lopes.

O valor previsto para execução desta obra é de R$ 585.446,42.

A área de leilão será estruturada através de sapatas, pilares, vigas e lajes. Já a parte interna contará com revestimentos, cobertura, pisos, instalações hidráulicas, elétricas, dentre outros. A área efetivamente construída se refere à área de construção coberta.

Com a revitalização, a área estará estruturada para realização de shows, pista para desfile de animais, galpão das baias para abrigo dos animais em exposição, provas de laço e leilões, com drenagem pluvial, esgotamento sanitário, novos banheiros, iluminação e novo galpão para exposições agropecuárias.