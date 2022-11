Prefeitura começa montagem de decoração natalina

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga já deu início à montagem da decoração natalina na Praça Cesário Alvim. A empresa vencedora do processo de licitação foi a Tendas e Estruturas Caratinga Eireli-ME pelo valor global de R$ 750.000, compreendendo a locação dos materiais decorativos e mão de obra.

Como parte da decoração, a mega árvore de Natal construída por painéis modulares de no mínimo 16 metros de altura do chão até sua ponta, confeccionada em estrutura metálica de alta resistência.

Também estará de volta a Casa do Papai Noel, medindo 20 metros de comprimento x 10 metros de largura x 3,5 metros de altura em estrutura de madeira, contendo sala de visita, varanda, quarto e cozinha toda decorada, ornamentada com peças decorativas natalinas no seu interior: mesa de jantar, cadeiras, poltrona do papai Noel, árvores de Natal, cama, guarda-roupa, sofá, pufes e outros elementos no interior e exterior, iluminada com micro lâmpadas de led dourada. A casa deverá ter no mínimo três janelas e duas portas com trancas, sendo uma porta para entrada de público e uma para saída do público.

As palmeiras serão envolvidas por mangueira LED. Este ano, a decoração ainda contará com a árvore cantante em estrutura metálica, contornada com fita de LED e 5 metros de altura, integrada a um sistema computadorizado, sincronizando imagem x som, com iluminação colorida, executando uma programação ininterrupta de seis horas de música por dia.

O Natal Iluminado tem a proposta de ser um ponto de encontro de famílias e amigos, sem perder o foco no incremento do potencial turístico. “Acredita-se que, Caratinga atraia com sua decoração de Natal, muitos visitantes, trazendo visibilidade, desenvolvimento e construindo uma identidade cada vez mais forte de referência regional em todos os segmentos”. Na