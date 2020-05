Prefeitura começa distribuição do kit merenda

CARATINGA- A Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Polícia Militar, está realizando a distribuição dos kits de merenda escolar aos alunos das unidades escolares da rede municipal.

O ato está de acordo com a Lei nº13.987/2020 de 07 de abril de 2020, que autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inicialmente foi realizado um levantamento dos alunos matriculados na rede municipal inscritos no cadastro único (bolsa família) e em situação de vulnerabilidade alimentar. A entrega está sendo agendada para evitar aglomerações, conforme recomendações das autoridades de saúde.

Os pais ou responsáveis pelos alunos estão sendo comunicados pelos diretores e pela equipe escolar. O contato feito por telefone informa o horário e o dia para a retirada do kit merenda. Vale ressaltar que, em alguns casos, o kit está sendo entregue na casa dos alunos.

A Secretaria de Saúde recomenda que os responsáveis pelos alunos evitem levar as crianças ou acompanhantes na hora da retirada do kit, para evitar aglomerações.

Os kits merendas foram compostos com alimentos que estavam nas instituições e no almoxarifado exclusivamente para merenda escolar.