Prefeitura anuncia pré-selecionados da Lei Paulo Gustavo

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga divulgou, nesta quarta-feira (1), a lista de pré-selecionados beneficiados pela Lei Paulo Gustavo. O município foi contemplado com um valor total de R$ 804.156,07 destinado a projetos culturais da região.

Dentre os projetos selecionados, destaque para as produções audiovisuais. O projeto de longa-metragem “Tudo que é Sólido”, da Mimética Produções Audiovisuais (anteriormente conhecida como Borum Watu Filmes) encontra-se entre os pré-selecionados.

Não apenas o longa-metragem, mas também os curtas “Menino Carequinha” da produtora Jararaca Alegre, “O Cão do Leste” de Leandro Marcos Martins, “Abantesma” de João Paulo da Silva Souza e “Quintal” de Júlio Cezar de Oliveira, são algumas das produções que chamaram a atenção.

João Paulo de Souza Silva, diretor de “Abantesma”, compartilhou sua emoção: “Estamos entusiasmados com a seleção. ‘Abantesma’ é o primeiro filme de terror regional e, juntamente com o filme ‘Quintal’ de Julio Cezar de Oliveira, conhecido como Julio Art, contaremos com o apoio e produção da Mimética Produções Audiovisuais. É um marco para nossa região.”

Além dos filmes mencionados, vários documentários, videoclipes e outras formas de arte e cultura também foram pré-selecionados, evidenciando a riqueza e diversidade cultural de Caratinga.