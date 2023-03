Prefeitura anuncia obras de calçamento na zona rural de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A zona rural de Santa Bárbara do Leste receberá mais obras. O anúncio foi feito na manhã da última segunda-feira (27/2) pela prefeita Wilma Pereira. Acompanhada do secretário de Obras, Ivanilson Martins; da vice-prefeita Beth Lélis e do engenheiro Rodrigo Maia, a prefeita divulgou a realização de mais onze obras de calçamento, beneficiando todos os córregos da zona rural de Santa Bárbara do Leste.

“As obras darão continuidade ao trabalho que já é feito desde 2017, cujo objetivo é levar a acessibilidade a trechos de difícil acesso do município”, explicou a prefeita Wilma Pereira.

A vice-prefeita Beth Lélis lembrou o Plano de Governo e o compromisso de cumpri-lo.

Segundo o engenheiro Rodrigo Maia, foi feito um levantamento técnico para a escolha dos pontos a serem calçados, priorizando áreas de maior circulação. Conforme o secretário de Obras Nilsinho, são muitos os benefícios que as obras trarão para o escoamento da produção e o transporte escolar.

As obras serão realizadas com recursos próprios, na ordem de R$ 1.800.000,00. De acordo com a prefeita Wilma, esses recursos são “frutos de planejamento e economia, que trarão ainda mais desenvolvimento ao município, beneficiando principalmente a zona rural, base econômica de Santa Bárbara do Leste”.