Prefeitura alerta para pagamento do IPTU

O vencimento da primeira parcela ou da cota única do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de Caratinga 2023 acontece no próximo dia 17 de abril. Os carnês para pagamento já foram enviados pela Secretaria de Planejamento e Fazenda e também estão disponíveis no site da Prefeitura de Caratinga no endereço www.caratinga.mg.gov.br, no menu GUIAS DE RECOLHIMENTO POR CONTRIBUINTE. Quem optar pelo pagamento a vista terá 15% de desconto. O IPTU de 2023 também pode ser parcelado em até 08 vezes mensais e consecutivas, devendo ser pagas no dia 17 de cada mês, a partir de abril 2023. O valor mínimo da parcela deve ser de R$ 78,90.