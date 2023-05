Prefeitura afirma que vacinação contra Meningite C será retomada na segunda-feira

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais decidiu, mais uma vez, prorrogar a ampliação da vacinação contra a Meningite C para as pessoas acima de 16 anos que ainda não foram imunizadas, até o dia 30 de julho. Em Caratinga, de acordo com a prefeitura, as doses estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, dia 08 de maio, em todas as unidades de saúde da sede e dos distritos. “Se você faz parte do público alvo, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa para receber o imunizante”, afirma.

HORÁRIO E LOCAIS DE VACINAÇÃO

O horário de vacinação é de 08h30 às 10h e das 13h30 às 16h.

Nos postos do Saúde na Hora, que são as unidades dos Bairros Limoeiro, Santa Cruz, Santa Zita e Anápolis, a vacinação também acontece das 18h às 21h.

Para se vacinar, é necessário a apresentação de um documento de identificação com foto e do seu cartão de vacina.

A DOENÇA

A Meningite C é causada pela bactéria Neisseria meningitidis e se caracteriza por uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. As vacinas são seguras, eficazes e são a melhor forma de prevenir a doença.