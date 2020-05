Prefeitura afirma que município terá novas estratégias de enfrentamento à pandemia

CARATINGA- Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus em Caratinga, a prefeitura confirmou ao DIÁRIO que o município terá novas estratégias de enfrentamento à pandemia. O executivo ainda está deliberando tais medidas.

No início da pandemia, o Ministério Público emitiu uma Recomendação do Ministério Público, que traz a adoção de medidas gerais, a partir do momento em que se comprovasse o primeiro caso local de covid-19. Dentre elas, recomendar restrição de contato social (viagens, cinema, shoppings, shows e locais com aglomeração) notadamente para idosos, doentes crônicos e imunodeprimidos, e providenciar a vacinação dos mesmos contra influenza; regulamentar o funcionamento da rodoviária municipal, cogitando-se seja vedada a recepção de passageiros oriundos de áreas de grande dispersão para covid-19, tais como Rio de Janeiro e São Paulo; intensificar a fiscalização local quanto ao cumprimento no que tange à vedação à realização de eventos privados, com público superior a 100 pessoas, com proposta de redução deste quantitativo; e suspender o funcionamento de academias de ginástica, cinema, igrejas, comércios em geral e terminais privados.

Também consta a regulamentação do funcionamento de bares e restaurantes, de forma a impor distância mínima entre as mesas não inferior a dois metros; e providenciar para que nas unidades básicas de saúde ou consultórios, os pacientes identificados com Síndrome Respiratória Aguda Graves sejam encaminhados aos serviços de urgência/emergência ou hospitalares de referência na unidade federada, conforme plano de contingência local.

No entanto, grande parte destas medidas já foram ou estão sendo adotadas pelo município desde o início da pandemia. Alguns destes serviços, como funcionamento de academias, retomaram suas atividades recentemente. O comércio também chegou a fechar totalmente suas portas e agora funciona com algumas medidas de restrição. Ainda não se sabe se a prefeitura retornará com medidas que já tinham sido implementadas quando se havia ainda apenas casos suspeitos.

Até o momento, não foi configurada transmissão local ou comunitária no município. Aguarda-se o resultado de exames de todas pessoas que tiveram contato com o paciente que testou positivo em Caratinga e o ipatinguense que esteve na cidade recentemente. Caso isso ocorra, novas medidas entram em ação, considerando ainda a declaração de quarentena ao atingir 80% da ocupação dos leitos de UTI disponíveis para respostas ao covid-19.