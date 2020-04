Prefeitura afirma que montou escala de plantão para fiscalizar ônibus na rodoviária

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga comunicou que já está sendo realizada uma escala de plantão 12/36 na Rodoviária para fiscalização dos ônibus que chegarem em Caratinga e, em breve, haverá fiscais 24h no local. Conforme o executivo, a ação começou nesta sexta-feira (3), às 16h30. “Todos os ônibus serão fiscalizados. A equipe irá pegar o contato dos passageiros e dar instruções”, disse.

A medida foi adotada, após ter circulado no mesmo dia, uma imagem em grupos de WhatsApp, onde mostrava um ônibus da empresa Kaissara desembarcando na rodoviária de Caratinga com várias pessoas que teriam vindo de São Paulo (SP).

Por São Paulo ser o estado que mais tem casos confirmados de coronavírus e mais pessoas mortas pelo contágio da doença, a redação do DIÁRIO entrou em contato por telefone com a empresa Kaissara para saber a procedência do vídeo, e de onde as pessoas estavam chegando.

A empresa disse que tem uma linha São Paulo – Caratinga, uma vez ao dia. Segundo a empresa, realmente esse ônibus que aparece no vídeo saiu de São Paulo nesta última quinta-feira (2), e chegou à Caratinga na sexta-feira, às 9h.

Os passageiros, segundo a empresa são pessoas que moram em Caratinga e estavam em São Paulo. “Antes de embarcar eles precisaram informar o número do CEP para confirmar que realmente são moradores de Caratinga”, disse a empresa.

Quanto aos cuidados tomados em virtude do Coronavírus, a empresa disse que “os ônibus não estão circulando totalmente cheios, e os passageiros são intercalados, ficando uma poltrona vazia e outra ocupada”. A empresa disse ainda que pessoas no grupo de risco, ou gripadas, também não estão sendo transportadas.

O QUE DIZ O DECRETO

De acordo com último decreto de medidas de enfrentamento ao Covid-19 feito pelo prefeito Welington Moreira e publicado nesta quinta-feira (2), “os passageiros de ônibus provenientes dos locais onde haja transmissão sustentada e/ou comunitária devem guardar, obrigatoriamente, quarentena de 14 (quatorze) dias, tão logo deixem o Terminal Rodoviário local. As empresas transportadoras, por ocasião do embarque do passageiro deverá identificar individualmente os passageiros que embarcam, devendo conter em tal identificação, origem; destino; RG e CPF; telefone de contato e endereço completo do destino do passageiro, bem como notificá-los a permanecerem em isolamento total pelo prazo de 14 (quatorze) dias e encaminhar a relação dos passageiros à Central de Monitoramento, via contato telefônico número 3329-8030, 99917-3771 e 99942-7941, sujeitando-se, em caso de violação à determinação, às prescrições criminais cabíveis”

A relação dos passageiros deve ser encaminhada à Polícia Militar e Polícia Civil, “para fins de acompanhamento, sujeitando-se, em caso de violação à determinação, às prescrições criminais cabíveis”.