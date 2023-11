Prefeitura afirma que firmou o convênio com entidades para repasse do piso da Enfermagem

Confira a nota na íntegra:

Foi publicado no Diário Oficial do Município nos dias 25 e 26 de outubro os convênios referentes à assistência financeira complementar do Governo Federal, designado ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem. Os recursos serão destinados para O Hospital Irmã Denise (CASU), Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Associação de Amparo aos Doentes Mentais (ASADOM), Clirenal Ltda e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os convênios garantem recursos para pagamento do Piso da Enfermagem referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, e serão repassados para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

O Piso Nacional da Enfermagem é instituído pela Lei Federal Nº 14.434, que estabelece que o critério para as entidades privadas receba os repasses, dentre eles o de que atendam pelo menos 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste mês o pagamento será feito de forma retroativo a maio até a competência de setembro e após mês a mês. O valor a ser repassado para cada profissional está condicionado ao valor liberado pela União, conforme planilha apurada por meio do sistema InvestSUS.

“Desde o início de nossa gestão, mantivemos um compromisso sólido com a qualidade da saúde oferecida à nossa comunidade e com o devido reconhecimento aos nossos valorosos servidores. É por isso que priorizamos incansavelmente a implementação do Piso Nacional da Enfermagem. O pagamento do piso é uma necessidade inegável para garantir o devido reconhecimento salarial dos profissionais de enfermagem. Essa medida é de importância indiscutível, pois visa valorizar e destacar o incansável esforço e dedicação dos profissionais que desempenham um papel crucial na área da enfermagem, fortalecendo assim todo o Sistema de Saúde de nosso município.”, enfatiza o Prefeito Dr. Welington.

Veja os valores estimados a serem repassados as entidades:

HOSPITAL IRMÃ DENISE (CASU) – R$2.000.000,00

HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA – R$2.500.000,00

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DOENTES MENTAIS (ASADOM) – R$25.000,00

CLIRENAL – R$365.000,00

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO –(UPA) – R$250.000,00