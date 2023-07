Prefeitura adquire escavadeira

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga adquiriu uma escavadeira para a realização de diversos tipos de trabalhos na manutenção e obras viárias.

O modelo possui vários opcionais, tais como: brasão, lança e caçamba, todos reforçados com aço de alta resistência garantindo maior durabilidade ao produto. O secretário de Agricultura Alcides Leite de Mattos destacou a importância do investimento realizado. “Ficamos muito felizes de receber essa escavadeira, um equipamento de aproximadamente R$ 800.000,00, um investimento do governo. Queremos aqui aproveitar o momento para agradecer ao Dr. Welington, porque ele investiu pesado na infraestrutura rural e nós precisamos”.

Alcides também destacou a importância de melhorar o acesso nas estradas rurais, para garantir o melhor escoamento da produção. “Há uma necessidade de promovermos as melhorias das pontes, das estradas, porque o agronegócio está desenvolvendo muito no Brasil, numa velocidade muito rápida e o município que não se antecipar e fazer esse investimento vai ficar um município sem competitividade. O Dr. Wellington, sensível a esses problemas, vem investindo para que a gente possa melhorar essa infraestrutura, abrir mais as estradas e promover o aumento das áreas de plantio. Há a necessidade de readequar os cursos d’água com isso promover o aumento de áreas produtivas do projeto Plantar + e também o projeto de limpeza das barraginhas, um projeto que foi feito no passado que ficou esquecido nas administrações anteriores e que nós temos que reavivar para evitar as enchentes em Caratinga”.

O secretário enfatiza a importância de reforçar o maquinário da administração. “Será fundamental para as secretarias de Agricultura, Obras e Meio Ambiente em promover essas melhorias ao produtor rural, ao homem do campo, sem dúvida também utilizar onde a prefeitura houver necessidade. Estamos muito felizes desse apoio que a administração vem dando às secretarias”.