Prefeitura adquire cinco veículos para a Saúde

CARATINGA- A Prefeitura adquiriu cinco veículos, que irão contribuir nas ações de saúde que são desenvolvidas no município de Caratinga. São dois veículos Spin, uma van, uma ambulância e uma picape.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves detalha a chegada dos veículos para reforçar a frota. “Nós adquirimos um veículo de 16 lugares para realizar as viagens do Transporte Fora do Domicílio (TFD), são as viagens que os pacientes realizam para Ipatinga, Belo Horizonte, Muriaé, entre outras cidades. Além desses veículos, adquirimos duas spins, com sete lugares. Esses veículos serão utilizados também para as viagens mais longas; uma picape, que vai reforçar os trabalhos da Vigilância em Saúde, principalmente, nesse período que temos alta transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya. E também adquirimos um veículo ambulância, que é para realizar o transporte de urgência e emergência dos nossos pacientes”.

Para aquisição dos veículos, a prefeitura contou articulação política, por meio de emendas parlamentares. “Isso só conseguiu se concretizar com apoio dos nossos vereadores, prefeito, junto às emendas parlamentares dos nossos deputados. O município de Caratinga, junto com essas emendas, investiu o valor de R$ 500.054,00 para aquisição desses veículos, o que irá proporcionar maior conforto para os nossos pacientes e uma maior segurança aos nossos motoristas”, finaliza.