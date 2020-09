Prefeitura adere ao Minas Consciente

Academias, bares, restaurantes e lanchonetes foram autorizadas a retomar suas atividades

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga publicou ontem o decreto de adesão do município ao Plano Minas Consciente do Governo do Estado. Na onda amarela, fica autorizado o funcionamento de academias com restrições; bares, restaurantes e lanchonetes (consumo no local) e estabelecimentos em galerias.

Na noite de sábado (29/08), o executivo divulgou uma nota esclarecendo que no dia 24 de agosto, quando o Centro de Operações Especiais em Saúde (COES) autorizou a flexibilização do comércio de acordo com a onda amarela do plano Minas Consciente, para a macrorregião do Vale do Aço e microrregião de Caratinga o município estava classificado na onda vermelha. “Por este motivo a adesão ao programa Minas Consciente não foi realizada porque o município entraria na onda vermelha, o que restringiria ainda mais o funcionamento das atividades comerciais na cidade. No entendimento do município, nesse momento a aumento das restrições seria prejudicial para a economia local, uma vez que seria permitido o funcionamento apenas de serviços essenciais ficando todo o comércio varejista não essencial fechado”.

A classificação do município na onda amarela foi formalizada na sexta-feira (28/08) pelo Centro de Operações Especiais em Saúde (COES). O executivo já havia adiantado que iria aderir esta semana.

Conforme o decreto, para retomar a atividade comercial, são deveres do empresário individual, da sociedade empresária ou simples, estar ciente das condições e diretrizes do Plano; implementar e manter todos os procedimentos e protocolos gerais e específicos aplicáveis ao estabelecimento; garantir as regras de postura pelos clientes e pelos empregados ou similares dentro de seu estabelecimento; e manter fixado na entrada do estabelecimento, de forma visível e legível, a relação de procedimentos previstos no protocolo respectivo ao seu segmento ou atividade.

As academias terão de seguir uma série de determinações, como maior limitação por metragem de 10m², horários agendados, fechamento para limpeza a cada duas horas, uso de profissionais para limpeza dos equipamentos, medição de temperatura e distância de três metros a cada equipamento.

Já a Prefeitura de Caratinga deve fiscalizar os estabelecimentos e acompanhar o cenário epidemiológico.