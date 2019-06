Prefeitura abre sindicância para apurar serviço de transporte escolar

Denúncias graves contra empresa vencedora do certame incluem arremesso de aluno para fora do veículo em movimento, devido às más condições de uso

CARATINGA- Por meio da Portaria n° 061/2019, o executivo designou comissão especial para apuração de prática incompatível com os princípios da administração pública, bem como prejuízo ao erário municipal.

O objetivo é analisar os serviços prestados no contrato administrativo decorrente do Pregão nº 06/2019, PRC 188/2019. A Prefeitura afirma que a empresa vencedora tem “descumprido inadvertidamente” as obrigações contratuais, pois tem “ofertado veículos com a capacidade de transporte de passageiros (alunos) inferior ao que fora licitado; ausência de veículos em rotas, deixando os alunos sem o transporte; veículos sem condições de uso, tendo ocorrido arremesso de aluno para fora do veículo, porque a porta se abriu com o veículo em movimento; e inconformidade da prestação de serviço em relação ao veículo oferecido com o Laudo de Inspeção Técnica (LIT)”. A Administração declara ter sido informada de diversos descumprimentos que cabem medidas administrativas tomadas com urgência.

O documento ainda cita que a empresa vencedora do certame foi notificada várias vezes formalmente e em reuniões realizadas na Secretaria de Educação, tendo ficado inerte quanto à resolução dos problemas/irregularidades noticiados.

Por isso, a prefeitura determinou instauração de Comissão Especial de Sindicância para apuração de possíveis irregularidades praticadas pela empresa, quanto ao descumprimento do contrato. Foram nomeados os seguintes membros: Pedro Pereira Lomar – secretário de Planejamento e Fazenda – presidente; José Geraldo Cristino – primeiro secretário; Tiago Ferreira Silva – segundo secretário; e Túlio Antônio de Sena Ramos – assessor jurídico.

A comissão exercerá suas atividades com, autonomia, independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos, devendo buscar as informações iniciais junto à quaisquer das secretarias municipais e/ou gabinete. A conclusão da instrução da sindicância deve ocorrer dentro do prazo de 60 dias, prorrogáveis uma única vez, por igual período e relevante motivo.