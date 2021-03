Prefeitura abre processo licitatório para permissão de exploração de 120 pontos de táxi em Inhapim

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim abriu processo licitatório nº. 018/2021 – Modalidade: Concorrência nº. 001/2021 no sentido de permitir a exploração de 120 pontos de serviços de transporte individual de passageiros – Serviço de Táxi. Essa iniciativa visa atender o cidadão inhapinhense com uma melhor prestação do serviço. A modalidade licitatória e o julgamento são pela melhor proposta técnica.

O edital contendo todos os detalhes do certame pode ser conferido através do site do município: www.inhapim.mg.gov.br/licitacoes ou diretamente na sede da prefeitura à Praça Alaíde Quintela Soares nº. 115 – centro – Inhapim, já o prazo da entrega dos envelopes vai até às 17 horas do dia 19 de abril de 2021.

Assessoria de Comunicação