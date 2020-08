Prefeitura abre nova licitação para compra de hidroxicloroquina e ivermectina

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu novo edital– Pregão Presencial 73/2020, com o objetivo de comprar sulfato de hidroxicloroquina e ivermectina, para atender o enfrentamento da pandemia do coronavírus, conforme solicitado pela Secretaria de Saúde para protocolo de tratamento precoce.

O Protocolo iniciado no dia 2 de julho, destaca que com o avanço do número de casos confirmados na cidade, principalmente de contaminação dentro do domicílio entre familiares, a Prefeitura disponibilizará medicamentos para o tratamento domiciliar em fases iniciais da síndrome gripal causada pelo coronavírus. Dentre as indicações, o antibiótico azitromicina, associado a hidroxicloroquina (que costuma ser usado para tratamento de doenças como lúpus, malária e artrite reumatóide), nitazoxanida (antiparasitário, que também possui ação antiviral), sulfato de zinco ou ivermectina (vermífugo).

A prefeitura disse que são esquemas de tratamento, “baseados em protocolos já utilizados em várias cidades e sistemas de saúde público e privado e em estudos científicos de fases e gravidade da doença”. E que a indicação e o critério de escolha dependerão da avaliação do médico assistente e deverá ter o aval do paciente através do termo de consentimento assinado, “ressaltando a falta ainda de confirmação científica do uso destas drogas, até o presente momento”.

Na licitação que ocorreu em julho, a prefeitura adquiriu Sulfato de zinco, Enoxaparina e Nitazoxanida. Os itens Sulfato de hidroxicloroquina e Ivermectina foram considerados “frustrados”, pois, segundo informou, tais medicamentos estão em falta no mercado e seria preciso abrir novo processo licitatório para aquisição.

A COTAÇÃO

A cotação traz 162.000 unidades de hidroxicloroquina, pelo valor de R$ 2,77 e total de R$ 448.740,00. Para ivermectina são 81.000 unidades, a R$ 3,26 cada, ou seja, o R$ 264.060,00. Ao todo, considerando os dois tipos de medicamento: R$ 712.800,00.

A planilha tem por base pesquisa feita de forma ampla e prática, a fim de estimar o custo dos materiais a serem adquiridos, com vistas ao interesse público. Conforme o executivo, de forma econômica, eficiente, os preços ofertados para cada item “não apresentaram grande variação” e a metodologia realizada para formação do preço estimado foi à média aritmética dos valores para cada item.

A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 11 de agosto, às 9h. O edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura e no site: www.caratinga.mg.gov.br. Mais informações no (33) 3329-8023/8019.