Prefeitura abre licitação para pavimentação de ruas

Obras serão custeadas com recursos da Vale. O valor previsto é de R$ 1.571.055,72

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para pavimentação de ruas da cidade, custeada com recursos da Vale. O valor previsto para execução é de 1.571.055,72 (um milhão quinhentos e setenta e um mil cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

As ruas que receberão as obras são Niterói, José Alamar Brandão e Nedina Maria de Sá, no Bairro das Graças; Maçaranduba e Sucupira, no Bairro Zacarias; Neném Silva e trecho da rua Cota Silva, no Bairro Vale do Sol; Cabo Geraldo e Praça Jones de Oliveira, no Bairro Limoeiro e Antônio João Pereira e Deuzina Fagundes da Silva, no Bairro Santa Zita.

Algumas vias receberão o recapeamento e outras serão asfaltadas. É o caso das ruas José Alamar Brandão e Nedina Maria de Sá, no Bairro das Graças.

A abertura de envelopes está prevista para 13 de setembro de 2023. Ainda não há previsão para início das obras.