Prefeitura abre licitação para aquisição de dois mil testes rápidos

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, para Aquisição de dois mil testes rápidos para covid-19. O edital está disponível no portal www.caratinga.mg.gov.br.

Os testes serão destinados à Secretaria de Saúde, para reforço das ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus. A abertura da sessão ocorrerá no dia 22 de junho, às 14h05.

OUTRAS AÇÕES

O executivo ainda abriu outras licitações relacionadas à covid-19. Para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) o valor total é de R$ 12.187,90. Dentre os materiais, 20 macacões, 20 máscaras faciais e cinco filtros para máscara facial.

Também registrou em dispensa por justificativa, a aquisição de materiais médico-hospitalares, para atender a demanda emergencial da Secretaria Municipal de Saúde para as ações de enfrentamento à pandemia de covid-19, pelo prazo de seis meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico. Fazem parte máscaras descartáveis, álcool em gel e macacão de segurança, que serão utilizados para abastecimento das Unidades de atendimento de Saúde do município e demais órgãos da Administração Municipal.