Prefeitos, vices e vereadores da comarca de Inhapim são diplomados

INHAPIM – Na tarde dessa segunda-feira(9), os prefeitos, vices e vereadores eleitos na comarca de Inhapim foram diplomados pela justiça eleitoral. O evento aconteceu na sede do paço municipal. Fazem parte da comarca, os municípios de Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores, São João do Oriente e Iapu. Os diplomas foram entregues pela juíza Larissa Teixeira da Costa e pelo promotor Jonas Junio Linhares Costa.

No município de Inhapim foram diplomados para o cargo de prefeito, Sandro Enfermeiro e para vice, Dr. José Carlos da Silva. Em São Sebastião do Anta foram diplomados Maninho e Dofim, que foram reeleitos. Em São Domingos das Dores, Suely Ferreira e o vice, Zé do Ginuca. Já em São João do Oriente, Filipe da Farmácia e Fernando do Baixio. E por fim, em Iapu, Pezão e Zé Fidélis.

A juíza eleitoral Larissa Teixeira falou da importância de todo processo eleitoral e do ato da diplomação. “Depois de todo esse processo eleitoral, acontece esse momento tão importante para aqueles que foram eleitos, e é a demonstração da vontade popular, de todo esse processo que culmina nesse momento da diplomação, que é a entrega do diploma da justiça eleitoral para que eles possam estar aptos para poder ter a posse no dia 1º de janeiro. Esse momento a gente vê com alegria de todos, a importância desse momento para todos aqueles que são candidatos, que passaram todo esse processo eleitoral. E a gente da justiça eleitoral fica muito agradecido de ver que todo o processo saiu com lisura, com tranquilidade. Nós tivemos uma eleição muito tranquila aqui esse ano nos cinco municípios. Apesar de serem cinco municípios, tudo saiu conforme o programado, não tivemos maiores problemas. E hoje estamos aqui concluindo esse processo eleitoral, que é o fim do ato eleitoral, do processo eleitoral”, destacou a magistrada

O promotor Jonas Junio ressaltou a importância do trabalho do Ministério Público para que o processo eleitoral acontecesse de forma tranquila e com lisura. “Graças a Deus ocorreu com regularidade. O Ministério Público buscou fiscalizar as eleições, impedir atos que perturbassem, denunciou alguns crimes eleitorais pontuais, mas também com recomendações eleitorais, com atuação conjunto da justiça eleitoral, apoio da Polícia Militar e Civil, a gente conseguiu dar uma situação de tranquilidade para o eleitor, para ele poder votar e para os candidatos também poderem exibir suas propostas. Então, ficamos felizes com esse momento de finalização de um trabalho bem conduzido e que a população então pôde realizar o seu direito ao voto e agora acompanhar para que esses candidatos eles possam fazer o melhor trabalho possível pelas nossas cidades”, afirmou o promotor.

PREFEITOS DIPLOMADOS

O prefeito eleito de Inhapim Sandro Enfermeiro agradeceu a oportunidade de continuar trabalhando por Inhapim, já que atualmente é vice-prefeito. “Primeiramente, gratidão a Deus, gratidão a esse momento, agradecer pela oportunidade de estar aqui à frente de cada um de vocês. Estamos aqui hoje dentro do paço municipal para ver esse evento histórico, esse evento importante na política, que é o dia da diplomação. Passado o dia 6 de outubro, onde houve o encerramento das eleições, começou um novo ciclo da história política de Inhapim e eu, na condição de vice-prefeito atualmente, fazendo a sucessão ao nosso prefeito Márcio, tenho trabalhado diariamente e hoje nesse evento de forma simbólica, de forma documental, estamos dando mais um passo nesse registro e oficializando a minha frente de trabalho, a minha missão da prefeitura de Inhapim. Estaremos próximos a cada um de vocês, ouvindo as demandas, ouvindo os problemas, ouvindo as sugestões, elogios e críticas, de forma que possamos traçar o planejamento dos próximos quatro anos”, disse.

O prefeito de Iapu, Jose Pereira Viana, o ‘Pezão’, que foi reeleito e não teve concorrente nas eleições, disse que sua responsabilidade aumentou. “É um dos dias mais felizes que a gente tem, deixando o primeiro mandato, quatro anos, e a responsabilidade aumenta. Nós fomos lá em Iapu, graças a Deus, candidato único. Então a confiança que o povo nos deu, tem que trabalhar mais para mostrar para eles a gratidão que tive ao ser escolhido mais uma vez.

Suely Ferreira enfatizou ser um marco da história de São Domingo das Dores a primeira mulher eleita no executivo. “É uma honra muito grande representar São Domingo das Dores, estou muito lisonjeada por representar a minha cidade e eu tenho certeza que São Domingos não vai perder em ter escolhido a mim como prefeita. Teremos muito desenvolvimento social, vamos focar muito na questão ambiental, na agricultura e entre outras políticas públicas que o município já desenvolve com muita sabedoria”.

Eleito para o segundo mandato, o prefeito Maninho de São Sebastião do Anta reforçou seu compromisso com a população. “É um compromisso com muito mais responsabilidade do que o mandato passado, porque em São Sebastião do Anta teve reeleição pela primeira vez, isso é sinal que o povo gostou da administração, vamos continuar trazendo mais melhorias nossa cidade.

Filipe da Farmácia assumirá a prefeitura de São João do Oriente no dia 1º de janeiro. “A gente está aí assumindo a cidade que já vem de longas datas sob o comando de um grupo que realmente não acompanhou a evolução que o mundo teve. E a gente está disposto realmente a trazer tudo de bom para a cidade, que realmente o povo do São João do Oriente merece”.