Prefeitos escolhem quem vai controlar a AMM e os R$ 15 mi no caixa da associação nesta sexta-feira

Duas chapas concorrem ao pleito; votações serão presenciais em Belo Horizonte

A eleição para a nova diretoria da Associação Mineira de Municípios (AMM) ocorre nesta sexta-feira (4 de abril), em Belo Horizonte. O pleito definirá o novo presidente, diretores e conselheiros da entidade, que representa 818 prefeitos filiados, o que equivale a mais de 95% das cidades mineiras. Além de ganhar influência sobre os gestores municipais, o futuro presidente terá à disposição um orçamento mensal de aproximadamente R$ 1 milhão e uma reserva de caixa superior a R$ 15 milhões, segundo dados da AMM.

A votação será presencial, na sede da entidade na Avenida Raja Gabaglia, 385, em Belo Horizonte. O início da votação está previsto para 10h com encerramento às 16h. Podem votar prefeitos e vice-prefeitos, desde que estejam em dia com as contribuições à entidade. No caso dos vices, é necessária uma procuração autorizando o voto. O processo será realizado por meio de cédulas de papel, depositadas em urnas, garantindo o sigilo do voto. A apuração deve durar aproximadamente uma hora e o resultado final será divulgado até o fim da tarde.

Disputa pelo comando

Duas chapas concorrem à presidência da AMM. O atual presidente, Marcos Vinicius Bizarro, ex-prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, busca a reeleição. Ele assumiu o cargo em 2022, com apoio do ex-presidente Julvan Lacerda, mas os dois romperam politicamente ao longo do mandato, e Bizarro está buscando caminho próprio dentro da entidade.

Seu adversário é o prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Novo), do mesmo partido do governador Romeu Zema. Apesar de Falcão ter participado de eventos ao lado do governador, a administração estadual tem evitado envolvimento direto na eleição da AMM para não gerar atritos com a atual gestão, que também é alinhada com a gestão estadual.

Marcos Vinicius Bizarro baseia sua campanha na continuidade das ações em defesa do municipalismo e na valorização dos resultados de sua gestão. Já Falcão aposta no slogan “Prefeito vota em prefeito” e argumenta que a representação municipalista deve ser exercida por quem está no comando de uma prefeitura. Bizarro cumpriu dois mandatos na prefeitura e atualmente não exerce mandato público.

O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais (PSD), cogitou disputar o cargo, mas acabou compondo a chapa de Bizarro como segundo secretário.

Além da presidência, a eleição definirá os ocupantes de outros 44 cargos na diretoria e no conselho da AMM. Segundo a entidade, o voto será em chapa completa, sem possibilidade de escolha individual para cada cargo.

Recursos da AMM

A AMM dispõe de uma reserva financeira de R$ 15 milhões. Sua principal fonte de receita são convênios com patrocinadores. Apenas nos dois primeiros meses de 2025, a entidade arrecadou cerca de R$ 1,2 milhão com patrocínios a eventos.

Entre os principais parceiros está a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), estatal que, entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano, repassou aproximadamente R$ 1,2 milhão por convênios de patrocínio firmados com a AMM. A Codemge patrocinou, por exemplo, o 7º Congresso Mineiro de Novos Gestores, realizado em novembro do ano passado para capacitar prefeitos eleitos em outubro.

A AMM também obtém recursos por meio da mensalidade dos associados, venda de produtos e cursos voltados à administração pública. Nos últimos dois anos, cerca de 13 mil pessoas participaram dessas capacitações promovidas pela entidade.

