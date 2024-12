Prefeitos e primeira prefeita eleita da comarca Lajinha são diplomados

LAJINHA – No último sábado (14), a cidade de Lajinha foi palco de um momento histórico para a região. Em uma cerimônia realizada no espaço Sicoob, prefeitos eleitos da comarca foram oficialmente diplomados para seus mandatos. O evento reuniu lideranças políticas, autoridades locais e a população, marcando o início de um novo ciclo administrativo.

Foram diplomados vinte e nove vereadores, o prefeito Renato do Casarão e seu vice Raimundo Moreira (Lajinha), o prefeito Bastião da Reta, seu vice Genivaldo (Chalé), entre os diplomados, um destaque especial foi para a primeira prefeita eleita da história da comarca, Andréia do Helinho e seu vice Edmar Salim (São José do Mantimento), simbolizando um marco importante para a representatividade feminina na política local.

A diplomação reforça a confiança depositada pela população nos gestores eleitos, que assumem o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento de suas cidades nos próximos anos.

A cerimônia foi conduzida pela Justiça Eleitoral, que ressaltou a importância do respeito à democracia e à vontade popular expressa nas urnas. Os prefeitos e a prefeita eleita agora se preparam para a posse, prevista para o início do próximo ano, com o desafio de honrar suas promessas de campanha e promover melhorias para suas comunidades.

O evento foi celebrado como um momento de união e esperança, com a expectativa de avanços significativos para os municípios da comarca.