Prefeito Welington Moreira faz balanço de suas gestões

CARATINGA – Caratinga completa 176 anos e o prefeito Welington Moreira, o Dr. Welington, nessa sexta-feira (21), participou do Diário Cast com as repórteres Paula Lanes e Nohemy Peixoto, onde fez um balanço de seus dois mandatos, e respondeu a diversos questionamentos que constantemente são feitos pela população. Uma parte da entrevista você acompanha nessa edição, e o conteúdo completo está nas redes sociais do DIÁRIO DE CARATINGA.

MELHORES MOMENTOS DAS GESTÕES

“Olha, nós encontramos desafios enormes desde o início da primeira gestão e ao longo desses sete anos, sete anos e meio, apareceram alguns momentos mais intensos, outros menos, mas o problema é corriqueiro, isso acontece constantemente, nós tivemos automaticamente momentos bons de superação, tanto administrativamente, como na apreciação de serviço. Na área de saúde, por exemplo, nós enfrentamos a febre amarela, depois o Covid-19 e com todas as dificuldades nós conseguimos vencer, e sem machucar ou exterminar, aquilo que é mais importante para a gente viver o dia a dia que é a economia. Então nós vencemos essas etapas que apareceram aí de forma inesperada. Mas talvez tenham sido esses dois momentos de maior dificuldade. Sem contar as outras questões de ordem administrativa, tenho satisfação em poder ter valorizado o servidor com recomposições ao longo desses sete anos, nós conseguimos dar as reposições salariais todo ano. Como agora, por exemplo, as perdas inflacionárias, nós temos efetivado isso no decorrer dos meses apropriados. Sabendo do nosso compromisso, todos os anos e os meses respectivos a gente tem feito. E ainda que em algum momento de forma retroativa. Mas nós temos feito isso de maneira bem positiva e sem deixar para trás aquilo que é direito e respeito ao servidor, que é o mais importante”.

OBRAS REALIZADAS

“Fizemos muito, mas o que nos resta ainda são obras automaticamente de infraestrutura. É um município muito carente nesse aspecto. Nós melhoramos, melhoramos muito, e asfaltamos. Tinham ruas que eram sem asfaltamento, sem pavimentação, outras que estavam com a pavimentação precária e nós recuperamos todas elas. Nós construímos obras que praticamente desde o nascimento de Caratinga não eram executadas. Nós executamos obras importantes, como a saída do Bairro Santo Antônio para a MG-329, que vai a Bom Jesus do Galho, nós conseguimos fazê-los, nós conseguimos com todas as dificuldades, a construção do muro e recuperação da rua Augusto de Moraes. Agora nós estamos finalizando o asfalto que une a avenida Professor Armando Arreguy da Silva, ao Alto do Santa Cruz, que é uma obra que quando nós assumimos a administração, estava praticamente paralisada. E nós temos o compromisso de pavimentar as ruas dos distritos. Nós estamos praticamente finalizando agora alguns distritos. O compromisso que eu fiz foi durante o mandato, nós nunca fizemos obra eleitoreira. Mas nós estamos fazendo aquilo que nós nos comprometemos a fazer e até o final do mandato, que é 31 de dezembro. Fizemos o centro administrativo, que era um sonho de termos um local onde estivesse funcionando a administração da prefeitura no todo. Nós conseguimos finalizar, dar mais dignidade de condição de trabalho aos funcionários da prefeitura. E as críticas nós vamos receber, principalmente daquelas pessoas que não querem que a administração funcione. É a chamada oposição por oposição. Não quer saber se você está fazendo a obra em benefício da comunidade no todo”.

MAIS AMIGOS OU MAIS INIMIGOS NO FINAL DO MANDATO?

“Olha, eu acho que o quantitativo de pessoas que hoje não gostam talvez da administração e da pessoa, isso vem do passado. A política simplesmente foi o caminho pelo qual elas tinham para manifestar isso. A gente tem aí os levantamentos que cerca de 20% hoje da população, você pode fazer o que for, que não vão concordar, não vão gostar, porque simplesmente não gostam disso. Agora, a grande maioria sabe que realmente nós fizemos obras interessantes, importantes, e obras funcionais, obras que necessitavam ser feitas. Tem muita coisa pra fazer. O município tem 176 anos, estaremos completando agora na segunda-feira, e nasceu totalmente de forma aleatória, não foi planejado, e pra consertar isso é muito difícil. Mas nós fizemos muito”.

PRAÇA DA ESTAÇÃO

“A gente idealizava algo um pouco mais, mas ficou de forma satisfatória, sim. E o prazo, por exemplo, dois anos, não dependeu da prefeitura, porque o recurso para a obra existia, foi em razão do empreiteiro, e tinha a justificativa da falta de mão de obra. E realmente essa falta de mão de obra, ela está gritante não só em Caratinga, mas no Brasil todo, as pessoas não querem trabalhar. E tiveram outros fatores ali também. O espaço que estava para a praça ali, teve uma construção irregular no local, e ficaram resquícios dessa construção, resquícios do desfazimento dela. Para fazer o piso, houve a necessidade de retirar. Então, isso complicou. E o espaço ali também teve de ser utilizado para a gente colocar o material que foi retirado da Ana Pena de Faria, em um período chuvoso, em que nós não tínhamos condições de acesso ao local onde é usado pra colocar ou pra jogar esse material. É como se fosse um bota-fora, e naquele período, o que foi retirado da Ana Pena de Faria, nós não tínhamos o local pra colocar que não fosse na praça. E isso também foi um dos motivos do grande atraso que teve ali. Eu passava por ali, eu cobrava dos engenheiros, cobrava do empreiteiro. E eu acho que o balanço geral saiu de forma satisfatória. Aquele espaço ali é para uma lembrança de Caratinga no passado, tanto de pavimentação quanto de arquitetura. E tinha um asfalto esburacado, nós não tínhamos mais possibilidade de tapar o buraco. Tinha de ser feita alguma coisa, então imaginamos o que poderia ser feito. Retirar aquele asfalto totalmente danificado, e aproveitar o calçamento de pedras que existiam e que nos faria relembrar, voltar ao passado de Caratinga. Mas quando nós retiramos, percebemos que o piso também estava totalmente irregular e que para refazê-lo, nós teríamos de retirar os paralepípedos, refazer a base, para depois colocá-los novamente. E isso ficaria muito mais caro do que fazer o asfalto. Então nós fizemos a releitura, mudamos o projeto nesse sentido, e ficou mais barato. E tivemos algo para recordar, que foi recuperar a fachada dos prédios da prefeitura que estão ali, e na praça colocar uma réplica da Maria Fumaça. Então de alguma forma nós conseguimos trazer essa memória para Caratinga”.

MENSAGEM PARA A POPULAÇÃO

“O que nós fizemos durante esses sete anos e meio de governo foi trabalhar em prol da comunidade, entregar aquilo que foi de melhor. E nesses 176 anos agora, a gente gostaria de convidar a população para estar participando da inauguração da praça, conhecida como Praça da Estação. Nós estaremos fazendo a entrega oficial à população, estaremos fazendo ali na segunda-feira, a partir das 8h, o hasteamento das bandeiras, que estarão definitivamente ali naquele local, bandeira do Brasil, bandeira de Minas e do nosso querido município de Caratinga. E a partir daquele momento, fazer a entrega daquele espaço para a população, para todo mundo usar com responsabilidade, porque a destruição, destrói o dinheiro, destrói o patrimônio público. Não vai destruir o prefeito, vai estar prejudicando a população que necessita de usar. E a nossa população é carente de espaços nesse sentido. Mas a gente entende que está entregando um espaço maravilhoso. Em nenhum momento enquanto prefeito nós trabalhamos pensando nós mesmos. Nós só pensamos na população o tempo todo. E sabemos que apesar de alguns dizerem o contrário, nós trabalhamos, trabalhamos muito. E é um privilégio poder ter sido prefeito do nosso município em dois mandatos. E o cidadão de bem, tenho certeza absoluta que ele enxerga, e enxerga perfeitamente o que nós fizemos, e temos por fazer ainda até o final do ano”.