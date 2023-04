Prefeito se casa com adolescente e nomeia sogra para secretaria no Paraná

O prefeito de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), de 65 anos, se casou com uma adolescente de 16 anos e, no dia seguinte, nomeou a sogra como secretária de Cultura e Turismo da cidade.

O casamento entre o chefe do Executivo do município e a jovem Kauane Rode Camargo ocorreu no dia 12 de abril. Ela é estudante em uma escola cívico-militar e foi eleita segunda princesa teen em 2022.

Apesar de ser menor de idade, Kauane pode se casar, porque, no Brasil, o matrimônio se torna válido a pessoas acima de 16 anos (neste caso, desde que com consentimento dos pais).

Este é o terceiro casamento de Dehaini, que exerce seu segundo mandato como prefeito da cidade paranaense.

No dia 13 deste mês, Marilene Rode, de 36 anos e mãe de Kauane, foi nomeada secretária de Cultura e Turismo. Antes, ela exercia a função de diretora-geral da mesma pasta.

A prefeitura não se pronunciou a respeito da nomeação.

Fonte: Estado de Minas