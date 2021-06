Prefeito Osmaninho se reúne com gerência da Copasa e apresenta demandas de São Sebastião do Anta

Fim da atual concessão e possibilidade de renovação foram assuntos em pauta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Visando a possibilidade da renovação da concessão para tratamento e distribuição da água no município de São Sebastião do Anta, o prefeito Osmaninho Custódio recebeu na última quinta-feira (27/5) na sede da prefeitura, o gerente regional da Copasa, Ricardo Orsini Nunes de Lima e o operador de subsistema do município, Márcio Marques Batista.

A reunião foi para discutir assuntos de interesse do município e, em especial, sobre a aproximação do fim da atual concessão e a renovação de novo contrato. Além do prefeito Osmaninho e dos representantes da Copasa, também participaram da reunião, o vice-prefeito Adolfo Gonçalves de Brito e o chefe de gabinete Josely Marcos dos Santos.

Ricardo Orsini iniciou a reunião falando sobre uma carta que foi enviada pela gerência de Caratinga a todos os municípios, ofertando ao prefeito Osmaninho a possibilidade de apresentação das demandas e atuais problemas, que são de responsabilidade da Copasa e que precisam ser revistos ou finalizados.

O prefeito Osmaninho, por sua vez, expôs a situação do município e apresentou o interesse pela extensão de várias redes.

Orsini também destacou a questão da proximidade do vencimento do contrato de concessão assinado há 25 anos, salientando que após o fim do atual contrato, haverá a necessidade da realização de uma licitação que deverá ter validade de 30 anos.

O gerente da Copasa disse ao prefeito Osmaninho que o governo do estado pretende dividir Minas Gerais em vários blocos para que as concessionárias fiquem responsáveis por cidades maiores e também pelas menores, que geralmente são apontadas como prejudiciais para as concessionárias.

Ricardo fez questão de deixar claro que quem manda nas concessões são os municípios, e expôs que as novas deverão ser repactuadas com a inclusão de algumas metas que terão que ser cumpridas até 2033, inclusive com fiscalização mais rígida e auditorias.

Osmaninho também abordou temas relacionados a investimentos e melhorias para benefício da população. “Temos pela frente um longo caminho, onde junto com os vereadores vamos debater, e é claro, agir com muita transparência com relação a esse processo. Nosso objetivo é ter em nosso município, uma concessionária que oferte o melhor para nossa população. Até hoje, estamos satisfeitos com o que a Copasa vem realizando, mas somos sabedores que existem muitos pontos que precisam ser revistos para sanar algumas pendências”, disse o prefeito.

Ao final do encontrou ficou estabelecido que exista uma parceria, entre a administração e a Copasa, para que sejam feitos levantamentos no sentido de identificar locais que necessitem de extensão de redes. Situações de ligações irregulares também serão analisadas em conjunto para corrigir os problemas.

Assessoria de Comunicação