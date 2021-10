Prefeito Marcinho participa de reunião na Câmara de Inhapim em homenagem ao dia do servidor público

INHAPIM – A Câmara de Inhapim promoveu reunião solene em homenagem aos servidores públicos do município de Inhapim na última terça-feira (26). Na oportunidade, dez iniciativas promovidas por diversas secretarias municipais receberam moção de aplausos pelo trabalho desenvolvido, destaque para atuação parlamentar do vereador Marsonnilo de Souza Ferreira, que foi o autor dos projetos de resolução que culminaram com as referidas homenagens.

O prefeito de Inhapim Márcio Elias, o “Marcinho”, participou da solenidade na casa legislativa, manifestando todo seu contentamento com o importante ato promovido pelos parlamentares. “Talvez a mais nobre e árdua missão da vereança seja o papel fiscalizador dos atos e ações do poder executivo, mas além de fiscalizar o trabalho desempenhado pelos servidores de nosso município, ao rol que também me incluo, o ato de reconhecer um bom trabalho desempenhado pelos nossos servidores também passa por essa missão enobrecedora. Quero parabenizar a Câmara Municipal de Inhapim na pessoa do vereador proponente Marsonnilo de Souza Ferreira pela justa e merecida homenagem à todos os nossos servidores públicos, em especial aos projetos e programas desenvolvidos por eles que hoje recebem moções de aplausos desta Casa Legislativa. Este reconhecimento é gratificante, enobrece e fortalece nosso trabalho, nos dando ânimo, coragem e força para continuar batalhando e perseverando na busca por uma cidade melhor para todos nós inhapinhenses”, comentou o prefeito.

A solenidade contou com a presença dos secretários municipais, Jean José Siqueira (Esporte), Carla Ervilha (Educação), Terezinha (Divisão de Cultura), Maria Izabel Peixoto Silva (Assistência Social), além de diversos servidores das pastas.

Compareceram ainda, além do presidente da casa vereador José de Oliveira Batista (Coquinho/MDB) e do vereador proponente Marsonnilo de Souza Ferreira (PT), os vereadores Leilamar Pires (MDB), Maria José (DEM), Valdilene Salgado (MDB).

As iniciativas, programas e projetos desempenhados pelas secretarias municipais foram:

I Semana Municipal da Juventude

Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.

A juventude é o futuro, mas antes de ser o futuro, a juventude é também o presente, portando, precisamos de ações públicas que contribuam e interfiram no desenvolvimento e valorização dos jovens, para que em um futuro próximo possamos tê-los como cidadãos ativos e responsáveis, contribuindo para um Inhapim cada vez melhor; “Consideramos a realização da I Semana Municipal da Juventude como uma boa prática de incentivo ao protagonismo juvenil, tendo nós a expectativa de que novas e ainda melhores edições aconteçam” explicou a vereadora Maria José de Melo Ribeiro.

Projeto “Retrato de Mãe”

Secretaria Municipal de Assistência Social e Programa “Criança Feliz”.

“Toda gestante sonha em ter as fotos de sua gravidez, aquela que fale que não pode estar mentindo, porque toda mãe tem o sonho de tirar fotos e fazer um álbum com a lembrança de sua gestação e pelo celular não é a mesma coisa”. Essas são palavras de uma integrante do projeto “Retrato de Mãe” desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social através do Programa “Criança Feliz”, iniciativa essa que merece todo nosso reconhecimento e aplausos”” comentou a vereadora Valdilene Peixoto Salgado.

Projeto Cultura na Praça Virtual

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

O isolamento social tão importante e necessário na pandemia nos fez abster de diversas e prazerosas atividades de lazer, entre elas atividades públicas, artísticas e culturais. Um exemplo foi o tão aguardado evento mensal municipal, “Cultura na Praça”, projeto que visa a apresentação artística musical gratuita nas praças do município, oportunidade encontro e diversão dos inhapinhenses; “Se antes o projeto “Cultura na Praça” já era digno de reconhecimento, sua sobrevivência na pandemia, ao desbravar as redes sociais, com uma criatividade ímpar, nos permite mais do que nunca prestar tal homenagem” disse a vereadora Leilamar Pires Gonçalves Santos.

Campanha de Imunização contra a Covid-19

Secretaria Municipal de Saúde

Durante quase dois anos fomos aprisionados e amedrontados por um vírus causador de uma das maiores pandemias mundiais. Nossas vidas foram paralisadas e desplanejadas, estando na ciência nossa maior esperança e proteção. Assim, ao se ter notícia de uma vacina para se combater o vírus, tivemos um alento, retomando nosso estado de ânimo e coragem. Porém, lamentavelmente, em pouco tempo, surgiram notícias de corrupção, falhas e fake news sob o processo de vacinação, nos gerando mais uma vez muitas incertezas sob o processo de imunização; “Hoje estamos muito contentes em poder conceder essa justa homenagem aos servidores da coordenadoria municipal de imunização, liderada de forma ímpar pelo servidor enfermeiro Rafael Leone, que no caminho inverso de muitas realidades nacionais, fez com que nosso município apresentasse um confiante trabalho de imunização, ilibado e transparente, retomando a esperança de todos nós inhapinhenses em dias melhores e seguros” informou o presidente da Câmara Municipal de Inhapim vereador José de Oliveira Batista (Coquinho).

Serviço de Garantia Alimentar e Nutricional na Pandemia

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Se em dias anteriores a pandemia muitas crianças e adolescentes estavam em situação de vulnerabilidade e risco, em especial de famílias de baixa renda, isso se agravou nesse período de circulação do novo coronavírus e enclausura da população. Vamos destacar aqui, o fator de insegurança alimentar, afinal é sabido por todos que milhões de crianças brasileiras tem a merenda escolar como a principal e muitas das vezes única refeição do dia. E em certas localidades do município de Inhapim, infelizmente, isso é uma dura realidade; “Esta homenagem aos dedicados servidores da educação, em especial do setor de merenda escolar é um reconhecimento para aqueles que não deixaram faltar alimento na mesa de nossos alunos e seus familiares, um trabalho que proporcionou acesso a merenda escolar em tempos de aulas remotas, contribuindo para segurança alimentar de centenas de crianças e adolescentes” disse a vereadora Leilamar Pires Gonçalves dos Santos.

4ª Pedal Pássaro do Amanhecer

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo em parceria coma equipe Kalangos Bike.

Há práticas esportivas que são consideradas de momento, ou da moda, e que sem o devido destaque, apoio e empenho dos amantes se esvaziam e se perdem no tempo. Prova disso são os ciclistas de Inhapim ou a popular “Galera do Pedal”, esporte que há alguns anos vem conquistando adeptos e se tornando uma marca registrada no município. Prova disso é que hoje é realizado em Inhapim um dos maiores eventos regionais de ciclismo, capitaneado pelo grupo “Kalangos Bike”, destacando a importância da participação civil e do poder público na execução de projetos que incentivem a prática esportiva, bem-estar social e a saúde das pessoas; “A quarta edição do pedal “Pássaro do Amanhecer” em Inhapim foi um verdadeiro sucesso. É justo o reconhecimento da Câmara Municipal de Inhapim desta brilhante parceria que envolveu os amantes do pedal e as secretarias de Esporte, Lazer e Turismo, Assistêncial Social e a divisão de Cultura do nosso município na realização deste evento, que busca incentivar a prática esportiva melhorando a saúde e a qualidade de vida das pessoas” comentou o prefeito Marcinho.

Circuito AR-4 de Vôlei de Praia

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Após a tão aguardada e necessária revitalização da Praça de Esportes “João Felisbeto Pereira” em Inhapim, demandou-se o desafio de dar funcionalidade aquele belo espaço dedicado à prática esportiva dos inhapinhenses, agora com a possibilidade de vivenciar várias modalidades esportivas no mesmo espaço. A realização do Circuito Mineiro AR-4 de Vôlei de Praia no local foi reconhecidamente um sucesso, tendo recebidos elogios de diversas equipes participantes, oriundas de vários estados do país.

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Procuradoria Jurídica Municipal

Inhapim por sua área montanhosa bem como povoações em áreas urbanas e rurais as margens de rios e córregos já foi vítima em certos momentos de desastres ambientais como deslizamentos de encostas e enchentes. Dessa forma, faz-se necessário a devida preparação do município para o enfrentamento adequado, eficiente e eficaz das situações de risco e desastre, principalmente visando a proteção dos mais vulneráveis e a perda de vidas. Daí, a importância do trabalho da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Campanha Arraiá Solidário e Vacina Solidária

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Saúde

Sabemos que a pandemia tem seu impacto negativo na economia, no desemprego, na inflação e no poder de compra das famílias, mas sabemos mais ainda que boa parte desses problemas e as não soluções tem sua raiz nas decisões políticas. Em Inhapim, como em todos os municípios brasileiros sofremos com os impactos negativos proporcionados pela pandemia, mas não esmorecemos, é preciso destacar a iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde que aliou a campanha de imunização contra a covid-19 a solidariedade de cada pessoa vacinada, que de maneira voluntária trouxeram uma grande quantidade de alimentos que foram doados a famílias carentes, garantindo segurança alimentar para todos.

Horta Solidária

Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria de Assistência Social

Com o objetivo de contribuir com a melhoria na qualidade da alimentação das famílias, sendo mais uma fonte na busca pela garantia da segurança alimentar dos mais vulneráveis, proporcionando, ainda, através do consumo regular de hortaliças o enriquecimento nutricional nas refeições de cerca de 150 famílias residentes nos bairros Santa Cruz, Esperança e Santo Antônio, gerando economia doméstica, o Projeto “Horta Solidária” é um verdadeiro sucesso no município, pois auxilia no desenvolvimento saudável das famílias beneficiadas, merecendo todo nosso reconhecimento.

Assessoria de Comunicação