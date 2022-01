PREFEITO DESTAQUE

Marcinho fala de sua gestão e expectativas para o segundo mandato

INHAPIM – Márcio Elias de Lima e Santos, o “Marcinho”, foi o prefeito escolhido como destaque pelo DIÁRIO DE CARATINGA. Natural de Inhapim, e com grande aprovação de sua primeira gestão, é o primeiro prefeito reeleito na história de Inhapim. Ele é casado com Érica Cota Barbosa Santos, é pai de Thiago e Gustavo.

Nessa semana Marcinho (MDB) recebeu a reportagem para falar de temas importantes, como os desafios de sua gestão, a sua relação com o legislativo e com os deputados majoritários em Inhapim, Mauro Lopes e Tito Torres, além de suas expectativas para a sua nova gestão.

Inclusive para esse ano, a administração fez aquisição de um terreno às margens da rua Alberto Azevedo (saída para Ipatinga), onde será construído o futuro parque de exposições do município.

Como começou na política?

Na verdade, desde quando retornei para Inhapim, formei em 98, e o exercício da minha profissão acabou me levando para o lado político. Comecei a prestar serviço para o município na área jurídica, comecei a fazer parte do partido, e trabalhando nesse sentido, e veio de forma natural, não foi nada programado, foi naturalmente que aconteceu.

Quais as áreas têm priorizado em seu governo?

Na verdade desde 2017, quando iniciamos a nossa gestão, acho que fomos muito felizes em realizar audiências públicas, em cada canto, cada distrito do nosso município, e isso acabou dando um norte para nossa gestão. Mas não tem como deixar de lado a saúde, que é sempre prioridade, da mesma forma que as obras que sempre carecem o nosso município de Inhapim.

Quando assumiu a administração em Inhapim, as necessidades que encontrou já foram sanadas?

Nem todas. É uma luta diária, cada vez mais a gente vem ouvindo nosso povo, dentro do possível para poder atender, mas as ações são constantes, e as demandas continuarão constantes também.

Como é seu contato com a população?

Nossa rotina é quase que constante. Atendo no gabinete de segunda a sexta-feira na parte da manhã, e na parte da tarde, além de acompanhar as obras, sair pra estar em contato com nosso povo, a gente acaba trabalhando também na parte burocrática, de planejamento, de engenharia, parte de licitação, de compras, sou muito presente na nossa gestão aqui de Inhapim.

Como é o apoio que recebe dos deputados majoritários em Inhapim?

Esse apoio é muito importante. Sempre falo da importância de manter um grupo unido, fiel aos deputados que realmente nos atendem, e isso Inhapim está de parabéns. Hoje temos nosso deputado federal Mauro Lopes, e o deputado estadual Tito Torres, que nos recebem, e são preocupados com as demandas do nosso município de Inhapim. Por eles serem majoritários, é muito importante para o nosso município.

Qual a sensação de ser o primeiro prefeito reeleito em Inhapim?

É um misto de gratidão, e ao mesmo tempo de aumento de responsabilidade. Um governo que foi avaliado, graças a Deus, foi aprovado, e aumenta ainda mais o nosso compromisso de fazer para o nosso povo de Inhapim.

Alguns críticos da reeleição dizem que o primeiro mandato é sempre melhor. O que tem a dizer sobre isso?

Pelo tempo do segundo mandato, ainda não é possível avaliar. Mas tenho certeza, que o segundo mandato com o eu disse, é de maior responsabilidade. Por outro lado é um mandato também que a gente conhece mais, o planejamento já foi feito, mas a busca é constante. Pelo fato da gente considerar a responsabilidade ainda maior, o trabalho é mais árduo ainda, mas é gratificante.

Qual sua relação com legislativo?

Desde 2017 foi um relacionamento de parceria, tentamos buscar essa parceria através do diálogo, por isso que a gente faz questão de participar das reuniões mais importantes da Câmara, antes mesmo da gente distribuir um projeto de lei, me preocupo em expor para cada vereador, ouvir a opinião dos vereadores e depois, dentro do possível tentar fazer um projeto de lei que atenda tanto executivo, quanto legislativo, que com certeza vai atender nosso povo de Inhapim.

Inhapim é um município grande. Como é para atender todas as demandas?

A extensão territorial do nosso município é 858 quilômetros quadrados, a demanda é constante, então dentro do possível a gente procura marcar presença nos 11 distritos que o município tem, além da sede da cidade. É muito trabalho, muito empenho, muita luta para o nosso povo, principalmente no período de chuvas. A gente sempre pede a compreensão da nossa população, e dentro do possível estamos buscando atender.

Do seu programa de governo, o que já conseguiu realizar, e o que falta?

Um ponto importante que eu acredito que nós conseguimos colocar no nosso município foi com relação a transparência das ações, hoje nós temos uma auditoria, um site 24h aberto ao nosso povo, a gente faz questão de manter isso, o compromisso de honrar com os pagamentos dos nossos servidores em dia, muitas vezes até antecipamos os pagamentos, graças a Deus conseguimos manter, e atender as demandas do nosso povo, com relação às obras, com relação a saúde, assistência social, esporte, e isso que a gente vem cumprindo. E as revistas que a gente publica anualmente têm condições de relatar o fruto desse trabalho que a gente consegue desempenhar no nosso município de Inhapim. E foram muitas as conquistas, e o prognóstico para os próximos anos será de muitas obras, encaminhadas, já empenhadas, e que com as graças de Deus, conseguiremos realizar no nosso município de Inhapim.

Como foi ser o prefeito destaque do DIÁRIO DE CARATINGA?

Não esperava, foi uma surpresa, é um reconhecimento que nos causa ainda mais gratidão do nosso trabalho, estamos no caminho certo, mas sozinho a gente não consegue. Isso é fruto de união de toda uma equipe que vem se empenhando, dos servidores do município de Inhapim, desde o gari, do operário, ao secretário, ao prefeito, é união que faz o resultado final. Sou muito grato também ao DIÁRIO DE CARATINGA, por esse reconhecimento, um meio de comunicação de grande credibilidade da nossa região, muitíssimo obrigado, e estamos aí de portas abertas para continuar trabalhando em parceria em prol do nosso município de Inhapim.

Estamos começando o ano de 2022, qual a mensagem que deixa aos inhapinhenses?

Temos novos desafios, novos compromissos, com as graças de Deus iremos trabalhar, continuar levando a nossa gestão com seriedade, transparência e honestidade. Estamos abertos ao diálogo, vamos trabalhar juntos, amamos Inhapim, e vamos fazer de Inhapim uma cidade boa para se viver e constituir as nossas famílias.