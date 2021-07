Prefeito de Ubaporanga busca recursos em Brasília

UBAPORANGA – O prefeito Gleydson Delfino (PSD) cumpriu agenda em Brasília (DF) com objetivo de conseguir recursos e garantir emendas parlamentares ao município de Ubaporanga.

O gestor, acompanhado do vereador Alcebíades de Paiva, o “Bide”, se reuniu com o deputado estadual Neilando Pimenta (Podemos), Alexandre Silveira (PSD) suplente do senador Antonio Anastasia (PSDB), e Rodrigo Pacheco (DEM) presidente do senado, a quem solicitou apoio à saúde, bem como tratou sobre obras de infraestrutura, tais como iluminação pública e pavimentação.

O prefeito Gleydson foi atendido prontamente com emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para investimentos em infraestrutura em Ubaporanga, intermediado por Alexandre Silveira junto à Rodrigo Pacheco.

Assessoria de Comunicação