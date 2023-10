Prefeito de São Domingos das Dores acata recomendação do Ministério Público

O Prefeito do município de São Domingos das Dores acatou a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (1ª Promotoria de Justiça de Inhapim – Promotor de Justiça João Pedro Avelar Alves Carneiro) e colocou 03 (três) servidores da área da saúde de sobreaviso, a a fim de aplicar doses necessárias de insulina em uma criança de 05 (cinco) anos, portadora de diabetes mellitus tipo I (DMI), durante o período em que ela permanecer na escola. Além disso, o referido munícipio providenciou aparelho específico para medição de glicemia com o objetivo de auxiliar no tratamento da criança, garantindo a ela amplo acesso à saúde e à educação.