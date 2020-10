Prefeito de São Domingos da Dores, Zé Adair, fala de suas propostas, caso seja reeleito

SÃO DOMINGOS DAS DORES – A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA entrevistou o atual prefeito de São Domingos das Dores, José Adair da Silva, 55 anos, o “Zé Adair”, que é candidato a reeleição.

Zé Adair pertence ao partido Democrata, é casado com Marlene Fátima da Silva, pai de quatro filhos e avô de seis netos. Junto de seu vice-prefeito, Nilson Quintanilha, que também é do Democrata, Zé Adair falou de seu trabalho no município e do que ainda pretende fazer. “São Domingos das Dores sempre foi, e sempre será conduzido com muito carinho e com muito respeito, sempre foi um canteiro de obras, estamos provando isso”, ressaltou o candidato à reeleição.

Como ingressou na vida política?

Estou na política desde 1996, fui secretário de Obras na primeira gestão de São Domingos das Dores, depois fui vereador por vários mandatos. Em 2012 fui candidato à prefeito, perdi as eleições, mas em 2016 me candidatei novamente e venci, e estou aí nesta luta dia a dia com meu povo

Durante quatro anos à frente da prefeitura de São Domingos das Dores, quais foram as principais melhorias que realizou?

Em primeiro lugar essa administração 2017-2020 foi um desafio para todos os municípios, onde o estado entrou em colapso, e os municípios pagaram o preço, mas graças a Deus, a gente conseguiu manter a folha de pagamentos em dia, 13º salário, fornecedores e o básico foi feito com muita responsabilidade. Hoje, graças a Deus, a gente vem satisfazendo o povo com trabalho de mais qualidade, pois estamos com mais condições de trabalho.

Temos a sede própria da prefeitura, um sonho de muitos prefeitos que ali passaram, conseguimos com muita dificuldade construir um prédio amplo, bonito, com condições de atender o povo com muita dignidade.

A nossa Saúde é referência na região, temos médicos de segunda-feira a sexta-feira até meia-noite, e plantão 24 horas, com enfermagem, técnicos em enfermagem, e carros à disposição para atender ao povo com muito carinho.

São Domingos é referência em todo estado na Educação, que levo como um investimento e não como um gasto, e hoje tenho orgulho de falar que somos referência. Quero agradecer muito minha equipe de Educação, que muito me ajuda.

Quais os principais projetos do senhor para os próximos quatro anos, caso seja reeleito?

Quero deixar muito claro que tiveram partes do meu sonho que ficaram pendentes, principalmente o esporte, devido à pandemia, a gente teve que paralisar muita coisa, não só o nosso município, mas todos, então queremos voltar com muita responsabilidade voltar a fazer esporte, cultura, lazer, e também investimento na educação que precisamos manter cada dia melhor, a saúde a gente manter no que está para melhor, e passar pro povo essa segurança que Zé Adair não promete, Zé Adair faz.

Na segurança, quando peguei o município tinham três policiais e uma viatura velha, com más condições para atender; hoje temos duas viaturas novas, duas motos novas, dez policiais. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer o comandante da Polícia Militar, que trabalha com muita seriedade e tem nos ajudado muito, com muito respeito, com muito carinho com o povo. Temos também o projeto “Olho Vivo”, que é um investimento com câmeras de segurança que fizemos na cidade e pretendemos ampliar.

Temos também procurado os pontos mais críticos do município, atendendo melhor nossa população da zona rural, porque temos a produção de grãos muito grande de hortifruti, café, então preocupamos muito com esse atendimento. E para isso fazemos calçamentos nos topos de morro, e cascalhamento com escória que estamos aplicando nas estradas.

Qual a mensagem final que o senhor deixa para os munícipes?

Povo de São Domingos das Dores, deixo aqui meu recado e meu pedido, São Domingos das Dores sempre foi, e sempre será conduzido com muito carinho e com muito respeito, sempre foi um canteiro de obras, estamos provando isso, e para que isso continue, peço a vocês seu voto. No dia 15 de novembro, vote Zé Adair e Nilson Quintanilha.