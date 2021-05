Prefeito de Santa Rita de Minas participa de reunião com o governador Romeu Zema

CARATINGA – O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve em Caratinga na manhã da última quarta-feira (05) para uma reunião com os prefeitos da microrregião, onde o prefeito de Santa Rita de Minas, Ademilson Lucas Fernandes, esteve presente. Deputados também estiveram participaram do encontro.

Durante a visita, o governador, juntamente com o secretário de estado da Saúde, Fábio Baccheretti e o prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira, estiveram acompanhando o esquema de vacinação drive-thru que ocorreu na Praça da Estação.

O governador também visitou o 62º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e participou de uma blitz educativa para conscientização do uso de máscara, onde visitou alguns comércios locais.

