Prefeito de Mutum recebe representante do Banco do Nordeste, empresários e contadores

MUTUM – A Prefeitura de Mutum recebeu a visita de representantes do Banco do Nordeste, na última segunda-feira (20). O encontro teve a presença do prefeito Claudinei Clemente e o gerente da agência do Banco do Nordeste de Aimorés, Victor Merchid.

A reunião também contou com a presença de contadores e empresários de do município. Foram discutidas oportunidades para fortalecer as parcerias entre o banco, a prefeitura e o setor empresarial de Mutum.

“O objetivo é ampliar os relacionamentos e buscar novos caminhos para o desenvolvimento do nosso município. Seguimos trabalhando juntos por um Mutum mais forte!”, destacou o prefeito Claudinei.

Inaugurada em agosto do ano passado, a agência atende toda a classe produtiva de Aimorés, Conselheiro Pena, Galileia, Itueta, Mutum, Resplendor, Santa Rita do Itueto, Taparuba e, provisoriamente, Cuparaque, Goiabeira e São Geraldo do Baixio.

O Banco do Nordeste oferece oportunidades de transformação aos empreendedores das localidades onde atua, seja a partir do microcrédito, com os programas Agroamigo e Crediamigo, seja no apoio às micro e pequenas empresas e aos grandes empreendimentos, da indústria, do comércio, dos serviços, do turismo.

ÁREA DA SUDENE

Com a inclusão de 81 municípios de Minas Gerais em 2021, a área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) no estado abrange atualmente 249 municípios. O perímetro delimita também a região de atuação do Banco do Nordeste, que, agora, além do Norte de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e de parte do Noroeste mineiro, também está no Vale do Rio do Doce.

Os municípios passaram a contar com benefícios fiscais e com o crédito ofertado pela instituição, com taxas e prazos de pagamento diferenciados.