Prefeito de Ipatinga teme que multa possa fazer Usiminas fechar as portas

No final do ano passado, a Ternium informou aos acionistas que a decisão do STJ reduziu o valor da indenização devida à CSN, de R$ 5 bilhões a R$ 3,1 bilhões. Desses, R$ 2,6 bilhões seriam arcados pela própria Ternium e R$ 584 milhões pela Confab Tenaris, outra empresa do grupo de controle da Usiminas.

A Ternium reforçou no documento que vai recorrer da decisão do STJ e declarou que “continua acreditando que todas as reclamações e alegações da CSN são infundadas e sem mérito e que a aquisição da participação da Usiminas em 2012 não gerou obrigação de lançar uma oferta pública ou pagar indenização à CSN”.

“Dessa forma, a Ternium Investments e a Ternium Argentina pretendem continuar defendendo seus direitos vigorosamente e apresentar todas as apelações e recursos disponíveis contra as decisões do STJ que ordenaram o pagamento de indenização”, diz o texto divulgado pela empresa no fim do ano passado.