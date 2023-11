Prefeito de Inhapim recebe homenagem no Palácio das Artes em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE – A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG homenageou 175 pessoas e instituições que se destacam por serviços e iniciativas de relevância pública e de promoção da cidadania e por seus méritos excepcionais na última quarta-feira (8).

O prefeito de Inhapim Márcio Elias de Lima e Santos teve seu trabalho à frente do município, reconhecido pelos representantes do povo mineiro na Assembleia Legislativa.

Acompanhado da sua esposa e primeira-dama Erica Cotta Barbosa Santos e do vice-prefeito Sandro Adriano de Oliveira Silva, o Sandro da Saúde, o prefeito Marcinho agradeceu aos parlamentares mineiros pelo reconhecimento de seu trabalho, e dedicou seus agradecimentos a sua família, sua equipe de trabalho da prefeitura de Inhapim, ao deputado estadual Tito Torres e a toda população inhapinhense. “Dia mais que especial em minha vida, ser agraciado com a Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Minas Gerais e ser reconhecido pelo Conselho da Ordem Legislativa Mineira pelos nossos relevantes serviços que estamos prestando em nosso município de Inhapim. Gratidão a Deus, à minha esposa Érica e meus familiares, ao meu amigo e vice- prefeito Sandro da Saúde, a todos os servidores do município de Inhapim, ao deputado estadual Tito Torres que certamente são partes essenciais dessa honraria”, ressaltou Marcinho.

Já o vice-prefeito Sandro da Saúde parabenizou o prefeito Marcinho pelo reconhecimento do parlamento mineiro, e enfatizou que o melhor reconhecimento é aquele manifestado pela população nas ruas de Inhapim.

Érica Santos, primeira-dama de Inhapim, reforçou que cada agraciado tem uma história de vida que merece ser conhecida e é um exemplo a ser seguido. A homenagem, segundo ela, serve não apenas para reconhecer o trabalho prestado, mas também para jogar luz sobre esses exemplos.

A Ordem do Mérito Legislativo é concedida pelo presidente da ALMG e pelos membros do Conselho da Ordem, nos graus Grande Mérito, Mérito Especial e Mérito. O Conselho da Ordem é presidido pelo chefe do Poder Legislativo e tem como integrantes os membros da Mesa da Assembleia, os líderes da Maioria e da Minoria e os ex-presidentes da ALMG no exercício do mandato de deputado estadual. Além de medalhas, os agraciados recebem diplomas assinados pelo presidente da Assembleia.

Assessoria de Comunicação