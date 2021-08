Prefeito de Imbé de Minas busca recursos em Brasília

DA REDAÇÃO – O prefeito João Batista da Cruz esteve na última terça-feira (24), em Brasília (DF), em uma extensa agenda de trabalho. Ele visitou deputados para solicitar recursos para o município e ao mesmo tempo agradeceu algumas indicações já realizadas.

João Batista esteve com o deputado federal Leonardo Monteiro, que indicou 900mil reais para pavimentação rural, saúde e aquisição de trator agrícola. Na sequência, se encontrou com o deputado federal Subtenente Gonzaga, que indicou 200mil reais para aquisição de veículos para a saúde. Na agenda também houve reunião com o deputado federal Reginaldo Lopes, que indicou 50 mil reais para pavimentação de ruas e com o deputado federal Rogério Correia indicou 200 mil reais para pavimentação rural. Todos os deputados se comprometeram a indicar mais recursos para o nosso município além dos já citados.

O prefeito esteve também na presidência do Senado Federal a convite do deputado federal Hercílio Diniz e do suplente de senador Alexandre Silveira, onde o presidente do Senado Rodrigo Pacheco indicou 500 mil reais para aquisição de uma máquina pá-carregadeira, que será uma grande conquista pra nossa cidade.

Assessoria de Comunicação