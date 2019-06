Prefeito de Córrego Novo se envolve em acidente na BR-381

Colisão foi entre uma viatura da PM e a caminhonete onde Ailton Top Laje viajava como passageiro. Um terceiro veículo também foi atingido

DA REDAÇÃO – Um acidente foi registrado na manhã de ontem na BR-381, trecho que corta o município de Bela Vista de Minas. A colisão envolveu uma viatura da Polícia Militar e uma Hilux, que tinha como passageiro o prefeito de Córrego Novo, Ailton Lima de Paula, o ‘Ailton Top Laje’. Um terceiro veículo também foi atingido.

Conforme informações, a viatura bateu de frente contra a caminhonete. No veículo da Polícia Militar estava o ex-comandante da PM de João Monlevade, major Jayme Alves da Silva. Ele viajava no banco do passageiro. As primeiras informações dão conta de que o policial que dirigia a viatura, sentido Ipatinga, perdeu o controle do carro numa curva e bateu de frente contra a caminhonete. Na Hilux estava o prefeito da cidade de Córrego Novo, Ailton Top Laje. Ele também seguia como passageiro. Com a batida, um terceiro carro também foi atingido e acabou fora da pista.

As vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Margarida, em João Monlevade. Os carros envolvidos tiveram danos diversos.

As causas do acidente serão apuradas.

Informações: Jornal O Popular João Monlevade