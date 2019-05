Prefeito anuncia obras de infraestrutura

Operação tapa-buracos já teve início e em breve será realizado recapeamento de asfalto na área central

CARATINGA- O prefeito de Caratinga Welington Moreira realizou coletiva de imprensa na manhã de ontem, para falar sobre a operação tapa-buracos e anunciou que realizará o recapeamento do asfalto do que chamou de “hipercentro”, compreendendo além do centro da cidade, outras ruas das áreas próximas. O chefe do executivo também realizou críticas à bancada de oposição da Câmara Municipal, afirmando que eles “trabalham contra a administração”.

Prefeito, que dificuldades iniciais ‘travaram’ a realização de algumas obras no município?

Desde que nós assumimos o objetivo sempre foi de podermos recuperar aquilo que estava degradado e mantermos o restante para que não acontecesse alguns problemas. Mas, nos deparamos com uma situação totalmente inusitada, precária em que a prefeitura foi passada para nós e logo em seguida com a falta de repasses por parte do Governo do Estado. Essa falta de repasse totalizou nos dois anos do governo anterior em cerca de 33.800.000, só da saúde cerca de 19.000.000, o restante dividido em Educação e outros repasses relacionados também ao município propriamente dito.

Quais serviços foram possíveis realizar nos distritos e o que ainda está previsto?

As estradas vicinais, realizamos nesse período de dois anos, obras que praticamente nos últimos 12 anos não tinha sido feita nenhuma espécie de ação nessas vias e nós recuperamos a maioria delas. Nós já construímos nesse período 36 pontes, instalamos aproximadamente 26 mata-burros, recentemente fizemos um ensaibramento com escória no distrito de São Cândido, recuperamos por três vezes a estrada de Dom Lara, onde também há mais de oito anos não se havia patrolamento. Não patrolamos todas as estradas, porque quando assumimos tínhamos somente uma patrol, mesmo assim em precárias condições de uso, trabalhava um dia e ficava 15 dias parada por questão de peças. Hoje recebemos uma patrol do deputado federal Eros Biondini e outra do deputado federal Mauro Lopes. Ou seja, agora estamos com três motoniveladoras do município, uma quarta estamos tentando recuperá-la para colocar em funcionamento; estamos trabalhando com máquinas da Amoc (Associação dos Municípios da Vertente Ocidental do Caparaó) hoje e da outra empresa licitada. No nosso cronograma, o próximo passo será Santa Luzia, Patrocínio e Santo Antônio. Faremos o serviço de uma vez só. E entre São João e Patrocínio se não conseguirmos o asfaltamento com recursos próprios daquele trecho para ligar os dois distritos, vamos fazer como fizemos em São Cândido, utilizando escória da Usiminas para fazer a base, como se fosse para receber o asfalto.

Em relação à situação da área urbana. A população faz diversos questionamentos em relação ao tapa-buracos. O que atrasou a realização deste serviço?

A questão dos buracos no asfalto de Caratinga é peculiar. Uma malha asfáltica já bem antiga e que infelizmente não foi construída da maneira que precisava. Qualquer cidadão chegando à rua vai constatar que o asfalto, a parte mais grossa dele não dá um centímetro de altura. E colocado sobre um piso que era inadequado para ser colocado o asfalto sobre ele. Hoje estão acontecendo infiltrações, soltura dessa massa asfáltica, de forma inadequada. E desde o início, mesmo com a falta de recurso tapamos os buracos e logo em seguida tivemos o período chuvoso, a coisa foi se agravando, na medida do possível íamos colocando a massa asfáltica nesses buracos existentes, mas é uma quantidade demasiada. Deparamos com algumas situações, seria interessante pontuarmos porque talvez a população não saiba disso: primeiro, uma questão financeira, falta de recursos para isso. Quando nós conseguimos o recurso para fazer o tapa-buracos daqueles casos mais graves, deparamos com duas situações de sabotagem na usina de asfalto. Em um primeiro momento roubaram todos os motores que lá existiam, para isso tivemos que recuperar esse motor e na administração pública, infelizmente, não se consegue comprar nada da noite para o dia, tem procedimentos administrativos pertinentes para isso. Logo que adquirimos o motor, produzimos a primeira leva de massa asfáltica, alguém novamente foi lá no local e cortou a fiação de alimentação de energia desse motor da usina. Tivemos de retirar o motor, para fazer tudo novamente da parte elétrica dele e recuperar. Dentro desse período também deparamos com situações relacionadas às chuvas. Para essa operação tapa-buracos utilizamos uma massa asfáltica fabricada a frio, porque a quente só fabricam em grandes quantidades e você não consegue armazená-lo para utilizar 24h a 48h depois, tem que ser imediato; como tapa-buracos é uma operação demorada, que não pode utilizar uma grande massa asfáltica, tem que ser feito a frio. Aí temos o grande problema, no asfalto a frio o piso tem que estar totalmente seco, sem nenhuma possibilidade de infiltração e não pode vir chuva. Se vier chuva, em 72 horas se perde o serviço. Teve um período que o pessoal da Secretaria de Obras, acho que atendendo ao reclame de um vereador, se não me engano chamado Johny, fazendo duras críticas ao executivo sobre a falta de tapa-buracos. E ele tinha o pleno conhecimento de que no período chuvoso é impossível realizar esse serviço. Mas, o pessoal sem conhecimento da gente, atendendo a esse reclame do vereador, mesmo com chuva foi lá e colocou. Dois dias depois vi esse mesmo vereador indo para a rede social reclamando que a prefeitura estava jogando dinheiro fora, tapando buraco e o serviço se perdeu. De forma até maldosa, ele sabia que não poderia ser feito e o pessoal inocentemente atendeu, sem ter passado para nós.

Qual projeto a Prefeitura de Caratinga tem para solucionar esta questão e dar melhores condições de acesso à população?

Hoje estamos novamente em condições de fazê-lo, questão financeira não da forma que nós gostaríamos, mas, com recursos que nós hoje temos condições de estar produzindo o asfalto e fazendo o tapa-buracos. Grande parte desses buracos se devem também a ações da Copasa, na semana atrasada estive com o José Augusto, que é o gerente regional da Companhia e ele nos disse que estava sendo licitado, uma nova empresa iria iniciar esse trabalho, tapar os buracos que ela tem provocado na rua. Mas, com a nossa ação, iremos em breve tapar todos os buracos que temos em Caratinga e melhor ainda, mesmo contrariando a uma trinca de vereadores que só vivem batendo no governo a torto e a direito, se faz é obrigação, se não faz está ruim; estamos com uma programação e caminhando para recapear todo o hipercentro de Caratinga, com a massa asfáltica de três centímetros, o que exige o procedimento de engenharia. E, obviamente, o recurso sendo suficiente, nós iremos calçar algumas ruas da periferia, até para evitar problemas como temos ali no Bairro Barro Branco, em que algumas ruas do Anápolis e Doutor Eduardo não são calçadas e quando chove desce aquele barro todo ali para a Marechal Deodoro e causa aquele transtorno danado. Estamos com esse projeto pronto, na semana passada estivemos em Belo Horizonte em duas oportunidades, para que nós pudéssemos finalizar esse procedimento de contratação e financiamento desse trabalho que pretendemos fazer, temos certeza absoluta que indiferentemente do que se prega por aí, dizendo que serão obras eleitoreiras, estamos realizando obras realmente necessárias e com responsabilidade. Não podemos realizar obras que amanhã estaremos jogando dinheiro fora. Estamos fazendo com transparência aquilo que precisa ser feito pela administração e entendendo que no tempo certo as coisas acontecem. Não adianta eu me precipitar, realizar obras paliativas e depois perdermos aquilo que nós investimos.

Já há uma data prevista para início destas obras no asfalto da cidade?

Dentro daquilo que estamos programando e acredito que não teremos contratempo, imagino que dentro de três meses estaremos iniciando esse trabalho de recuperação da malha asfáltica do hipercentro de Caratinga, quando digo hiper, inclui as ruas Dênio Moreira de Carvalho, Capitão Paiva, final da Rua Santo Antônio, algumas ruas do Santa Zita, a Avenida Presidente Tancredo Neves, que margeia a nossa BR-116 toda. Um projeto bem ousado, mas que precisa ser realizado porque temos tido todas as informações necessárias para comprovação de que realmente será preciso fazê-lo. Já a operação seguirá até que seja suficiente para tapar todos os buracos. Óbvio, se tivermos um período chuvoso novamente, dois ou três dias de chuva, temos que parar mais cinco dias, porque o piso para receber o asfalto frio não pode ter nenhuma umidade. E no hipercentro, aqueles buracos que percebemos em situação realmente complicada, se não colocarmos lá a massa asfáltica, iremos cobrir pelo menos com o saibro, fazer a base para diminuir um pouco esse buraco, para não perder financeiramente, pois iremos recapear o asfalto todo.

Se tratando de tapa-buracos, a Rua Manoel Gonçalves de Castro, Bairro Esplanada, recebeu recentemente esse serviço. No entanto, os moradores sempre reclamam da circulação de veículos pesados que prejudicam a via. Não seria o caso de um projeto mais elaborado para aquela localidade?

O tapa-buraco ali é paliativo. Já estivemos conversando com o Glauco, proprietário da pedreira, disse a ele que algumas pessoas questionam por que não se proíbe o tráfego de carretas ali, mas na época a prefeitura não poderia ter autorizado o funcionamento, arranjar um outro caminho alternativo. E hoje nós não podemos penalizar uma empresa que foi devidamente autorizada pelo município a funcionar e simplesmente falar que a partir de hoje os caminhões não passam mais por aqui. Estamos elaborando uma parceria com a empresa, em que nós iremos refazer a base e o asfalto justamente para suportar, porque da maneira como foi feito não suporta. Mas, se percebermos as rodovias, são feitas para recebimento desse peso sobre elas, ali não é diferente. Ele se dispôs a isso e vamos estar realizando em breve por meio de Parceria Público Privada essa obra, para que teremos uma rua em condição de trafegabilidade e atender a demanda também do Britador São Geraldo.

Outro problema encontrado no centro de Caratinga são as condições das calçadas. Afinal, a responsabilidade deste serviço é do executivo ou dos lojistas?

Infelizmente, não é um mal só de Caratinga, mas de outras cidades também. As pessoas acham que são donas do espaço que está à frente do seu imóvel e podem fazer o que quiserem. Quem sai pelas ruas de Caratinga encontra calçadas totalmente disformes daquilo que se precisa, que é realmente há necessidade. Por exemplo, quase em frente à Câmara de Vereadores encontramos espaço de que a pessoa talvez já prevendo a possibilidade de chuva, no passado levantou a calçada com quase um metro de altura e isso não poderia acontecer. É falha na fiscalização, da administração e deparamos com algumas coisas do passado que temos que corrigir. Sabemos que são medidas antipolíticas, mas quando assumi a prefeitura foi para fazer a administração. Nesses quatro anos vamos buscar administrar e, infelizmente, no passado, existiam prefeitos, vereadores, que incentivavam o proprietário a fazer aquilo que ele queria, sabia que estava errado, mas proibia a fiscalização de ir lá e notificar a pessoa. Autorizava a fazer inclusive invasões, temos lugares totalmente inapropriados para moradia, que os próprios prefeitos incentivaram. Quando na verdade deveriam fazer como estamos fazendo hoje, com 400 unidades sendo construídas e estaremos contemplando 400 famílias. Temos uma lei, que versa que o município tem por obrigação fazer as obras necessárias, incluindo as de calçadas e o proprietário do imóvel onde está sendo feito essa calçada, vai pagar ao município uma chamada taxa de contribuição de melhoria.

Mas, o pagamento desta taxa funciona em Caratinga?

Não. Em Caratinga ninguém nunca fez isso, prefeito nunca cobrou, a lei nunca foi executada nesse sentido, então o prefeito fazia do jeito que queria e a prefeitura não recebia. Estamos buscando hoje uma situação uniformizada, óbvio em alguns casos vamos encontrar alguém que faz durante o final de semana ou a noite, uma calçada totalmente fora dos padrões, mas, cabe na primeira hora do dia a fiscalização ir lá e notificar essa pessoa. Se for do interesse dele fazer a calçada, pode procurar o município, que a prefeitura inclusive será parceira, um com a mão de obra e outro com material, inclusive já tivemos uma conversa com a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) nesse sentido, que havendo essa parceria dos proprietários dos imóveis comerciais e prefeitura estaríamos revitalizando todas as calçadas da nossa cidade. Vocês já podem reparar que isso tem sido feito de forma gradativa, algumas calçadas já fizemos. A prefeitura não fabrica dinheiro, preciso de recurso e não crio imposto e nem podemos criá-lo, mas temos que fomentar o pagamento desses impostos.

Falando em impostos, muitas pessoas questionam que a Prefeitura de Caratinga cobra o IPTU, mas não realiza obras necessárias. Como o senhor avalia essa questão?

O valor do IPTU é insignificante se formos comparar às grandes obras que temos que praticar na infraestrutura do nosso município. Mas, além de tudo isso, as pessoas não pagam IPTU. No início do governo deparamos com uma situação complicada em que o Tribunal de Contas esteve dentro do município, que cobrou algumas situações que não estavam sendo cumpridas não pela nossa gestão, mas 170 anos de erros que haviam sendo cometidos. E dentre eles, a fomentação do aumento da arrecadação e se aumenta a arrecadação fiscalizando, cobrando aquilo que é devido ao município e nós atendendo a uma ordem do Tribunal de Contas realmente começamos a fazer a cobrança mais acentuada do IPTU. Nesse período descobrimos que 65% da população do município não paga IPTU. De vez em quando vejo reclamações do Bairro Porto Seguro, 80% das casas que lá estão que deveriam pagar pelo IPTU, pagam pelo lote vazio, quando na verdade existem casas construídas e o valor é diferente. As pessoas de forma maldosa não comparecem à prefeitura para falar que não é mais lote, que têm que pagar o IPTU sobre a construção. E mesmo assim nós fizemos um levantamento o ano passado, só no Bairro Porto Seguro tinha uma dívida de R$ 855.000 de IPTU que os moradores não pagavam. Eu disse a eles numa reunião que se eles pagassem esse imposto atrasado nós transformaríamos o Bairro Porto Seguro com o compromisso de gastarmos lá esse valor que eles não tinham pago, referente a anos anteriores. É preciso que nós como administrador tenhamos responsabilidade com a gestão pública, mas, o cidadão também tem que ter a sua responsabilidade em relação a isso. Ele não pode só exigir, tem que fazer a parte dele. A prefeitura de Caratinga não reajustou em nenhum centavo o IPTU da população, os reajustes que aconteceram são os normais de valorização do imóvel. A taxa de lixo vem incluída no valor do IPTU, então automaticamente eles também não estavam pagando a taxa de recolhimento de lixo. A prefeitura estava arcando com isso. Lixo hospitalar, a prefeitura que custeava isso, ano passado encaminhamos um projeto de lei para a câmara cobrando, foi aprovado e de forma surpreendente os mesmos vereadores que faziam parte da Comissão de Legislação e Justiça, que aprovaram a lei, passaram a criticar falando que a prefeitura estava cobrando de forma exagerada.

Muitas demandas relacionadas a necessidade de reparos na via pública partem dos vereadores de oposição, que divulgam esses fatos nas redes sociais. Como está a relação do executivo com o Legislativo?

Se nós formos olhar hoje o Legislativo, a maioria dos vereadores entenderam que nós estamos procurando fazer uma administração séria, comprometida com o serviço público com a população, no sentido de fazer aquilo que precisa ser feito. Independentemente disso, toda obra que você realizar dentro da administração vai ter visibilidade política para alguém, ainda que você não tenha nenhuma pretensão a candidatar à reeleição. Hoje com quase dois anos e meio de governo, respondemos a vários questionamentos do Ministério Público, mas não respondemos a nenhum procedimento por desvio de conduta na administração, não temos nenhum inquérito instaurado para apurar irregularidade na gestão nossa, diferentemente de algumas que passaram por aí, principalmente as mais recentes. Os três vereadores que andam trabalhando contra a Administração propriamente dita, são os vereadores que trabalharam para que de quatro sessões por mês, a Câmara de Vereadores tivesse só duas sessões, para dificultar justamente a aprovação dos projetos do executivo. Se tem duas sessões, a aprovação dos projetos demora mais um pouco. Quando perceberam que não teriam alcançado êxito nessa situação, voltaram atrás e estão trabalhando para que volte a ter as quatro sessões. Percebemos claramente que o comportamento deles é politiqueiro realmente, quando é político você preocupa com o município, vê um problema e vai reclamar com o prefeito para ele estar atento. Se o prefeito não resolvê-lo ou não justificar a não realização, aí sim pode bater, falar o que quiser. Vou citar um exemplo que aconteceu, recentemente, tirando os ataques, inclusive pessoais, do vereador Rominho Costa, que tem falado nas redes sociais diretamente contra a minha pessoa, sei daquilo que posso e estou fazendo, não vou rebater esse tipo de comportamento dele, não vou rebaixar ao ponto que ele está querendo que eu me rebaixe. Mas, na sexta-feira passada, Rominho, Johny e Helinho estiveram numa escola estadual da zona rural e lá reclamando, falando a respeito da superlotação da Kombi escolar. Quem faz o serviço de transporte escolar é a empresa terceirizada, a prefeitura tem que fiscalizar e se alguém sabe de algum problema que está acontecendo no transporte escolar e está fugindo daquilo que é o normal, chega até o executivo e informa. Eles simplesmente estiveram lá, para mim foi surpresa esta situação de superlotação, eu não tinha conhecimento e, contrapondo uma propaganda do executivo de que Caratinga hoje está no rumo certo, disseram de que o rumo certo para Caratinga não era aquele. Falaram várias besteiras ali, mas esquecem o seguinte, no início do governo, fui procurado por dois vereadores que queriam cargos na prefeitura e até então estavam bem com a administração. Como não conseguiram as indicações para ocupar os cargos, não aceitei a tal da política como o presidente da República rechaça constantemente, que é o toma lá, dá cá, eles viraram inimigos. E o outro, que é o vereador Helinho, que estava criticando lá relacionado a essa Kombi, foi o mesmo vereador que na prestação da empresa anterior do transporte escolar para o município, foi vistoriar as kombis e quem assinava era outro. Ficamos assustados com isso, tem a cara de pau de ir lá bater numa situação dessa, se há pouco tempo ele, como engenheiro mecânico atestava o funcionamento legal das kombis e outro assinava por ele, porque disse que como vereador não podia assinar. Naquele período tivemos problemas com vários veículos e que tinham sido vistoriados por esse mesmo vereador. Que posicionamento correto é esse?

O que o senhor tem a dizer em relação às críticas que a oposição realiza ao seu governo?

Eles têm problemas com a administração, continuamos trabalhando tranquilos. Acho que sonharam em querer ser candidato a prefeito, acho que é direito de todos, mas, façam como eu fiz quando fui candidato. Fiz meu trabalho, levei minha mensagem para a população e sem falar mal de ninguém. Se colocarmos na balança, com todas as dificuldades que tivemos, fizemos muito mais do que deixamos de fazer. Estamos com consciência tranquila em relação a isso, sabemos que temos que fazer muito mais ainda, mas não posso prometer nada daquilo que não podemos cumprir. Não são obras eleitoreiras, são obras necessárias. Posam de bonzinhos para a população, mas por trás trabalham contra essa própria população travando o que a administração tem condições de fazer. Isso que nos deixa chateados, mas entendendo que as pessoas que realmente interessam pelo bem do município, não teriam comportamento nesse sentido. Essas pessoas só pensam em si próprias, em nenhum momento no bem da população do nosso município.